VÍDEO: Mikel Arteta, en un incómodo encuentro con un aficionado del Arsenal que le pedía un autógrafo mientras salía del Emirates Stadium con su familia

Arteta había comentado a los periodistas que había visto a los Gunners superar con facilidad al Wigan sin grandes complicaciones: «Ha sido fantástico. Se notaba enseguida que las cosas estaban saliendo bien. Los jugadores estaban muy vivos, muy acertados. Y sí, les hemos hecho mucho daño.

Estoy muy contento de que hayamos pasado a la siguiente ronda. Eso es lo que queríamos conseguir y creo que lo hemos hecho muy bien, a pesar de los muchos cambios. Pero, ante todo, el equipo demostró un gran deseo, que es lo más importante cuando te enfrentas a este tipo de equipos en la competición.

Luego, la cohesión, que normalmente no existe desde el principio debido a la cantidad de cambios que se han hecho. Pero creo que el equipo jugó con mucha intensidad, con grandes intenciones de jugar hacia adelante, de amenazar constantemente al rival, y marcamos algunos goles increíbles en la primera parte. Eso marcó la diferencia».

El Arsenal, que se encuentra en la quinta ronda de la FA Cup, la final de la Carabao Cup y los octavos de final de la Champions League, volverá a la acción en la Premier League el miércoles, cuando visite al colista, el Wolverhampton. Llegará a ese partido con cuatro puntos de ventaja en lo más alto de la tabla.