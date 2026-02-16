VÍDEO: Mason Greenwood ofrece una actuación individual estelar en su primer partido con el Marsella desde la salida de Roberto De Zerbi, pero el OM desperdicia una ventaja de dos goles

Greenwood fue una presencia muy activa durante todo el partido contra el Estrasburgo, en el que se le exigía aportar chispa al ataque. Rompió el empate en el minuto 14 y mantuvo en vilo a los rivales nacionales durante los 90 minutos de un partido muy llamativo.

Sin embargo, el jugador de 24 años vio cómo el Marsella dejaba escapar más puntos valiosos. El entrenador italiano De Zerbi pagó el precio de no haber logrado un rendimiento constante, y la derrota por 5-0 ante su archirrival, el PSG, en Le Classique, fue la gota que colmó el vaso.

Se dice que De Zerbi se sintió frustrado por la falta de esfuerzo de sus jugadores al sufrir costosas derrotas en casa y fuera, con una temprana eliminación de la Liga de Campeones. Los descontentos aficionados no tardaron en expresar sus quejas.

Llevaron las cosas un paso más allá al final de un decepcionante empate con el Estrasburgo, ya que, según se informó, varios aficionados agitados intentaron asaltar las suites presidenciales del Stade Velodrome, tras haber organizado ya más protestas contra la directiva del club.