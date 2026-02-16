Goal.com
VÍDEO: Mason Greenwood ofrece una actuación individual estelar en su primer partido con el Marsella desde la salida de Roberto De Zerbi, pero el OM desperdicia una ventaja de dos goles

El Marsella sufrió una nueva frustración, en lo que se ha convertido en un periodo difícil para el club, al desperdiciar una ventaja de dos goles en su empate 2-2 con el Estrasburgo. El partido fue el primero desde que Roberto De Zerbi fuera destituido de su cargo de entrenador. El OM necesita inspiración para recuperar la estabilidad, y Mason Greenwood está haciendo todo lo posible por proporcionársela.

  • Greenwood, ganador de la Bota de Oro, vuelve a marcar

    El exdelantero del Manchester United ha sido una figura emblemática para el Marsella desde que completó su fichaje por 27 millones de libras (37 millones de dólares) en el verano de 2024. En su primera temporada en el fútbol francés, compartió la Bota de Oro con la superestrella del París Saint-Germain y ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

    Greenwood ya ha superado los 22 goles que marcó en la temporada 2024-25 en la actual campaña, con 23 tantos en todas las competiciones. Marcó en el partido contra el Estrasburgo en el Stade Velodrome.

  • Mira cómo Greenwood se esfuerza al máximo para que el Marsella se ponga en marcha.

  • Los aficionados frustrados expresan sus sentimientos a la directiva del Marsella.

    Greenwood fue una presencia muy activa durante todo el partido contra el Estrasburgo, en el que se le exigía aportar chispa al ataque. Rompió el empate en el minuto 14 y mantuvo en vilo a los rivales nacionales durante los 90 minutos de un partido muy llamativo.

    Sin embargo, el jugador de 24 años vio cómo el Marsella dejaba escapar más puntos valiosos. El entrenador italiano De Zerbi pagó el precio de no haber logrado un rendimiento constante, y la derrota por 5-0 ante su archirrival, el PSG, en Le Classique, fue la gota que colmó el vaso.

    Se dice que De Zerbi se sintió frustrado por la falta de esfuerzo de sus jugadores al sufrir costosas derrotas en casa y fuera, con una temprana eliminación de la Liga de Campeones. Los descontentos aficionados no tardaron en expresar sus quejas.

    Llevaron las cosas un paso más allá al final de un decepcionante empate con el Estrasburgo, ya que, según se informó, varios aficionados agitados intentaron asaltar las suites presidenciales del Stade Velodrome, tras haber organizado ya más protestas contra la directiva del club.

  • Mason Greenwood Marseille 2025-26 Champions LeagueGetty

    Rumores sobre fichajes: ¿Se marchará Greenwood este verano?

    Greenwood está intentando que las cosas funcionen en el campo, ya que mantiene unos estándares individuales impresionantes, pero necesita el apoyo de sus compañeros. Se ha sugerido que este verano será objeto de más rumores sobre su traspaso. Se ha planteado su regreso al fútbol inglés, mientras que los principales equipos españoles siguen interesados en el exjugador cedido por el Getafe.

    Greenwood tiene un contrato en el sur de Francia hasta 2029, y esas condiciones están contribuyendo a mantener alto su precio de venta. Cualquier club que desee incorporarlo a sus filas tendrá que rascarse el bolsillo para cerrar el acuerdo.

