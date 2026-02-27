Goal.com
VÍDEO: ¡Martin O'Neill se une a Roy Keane en el club de los vergonzosos! El entrenador del Celtic se ve obligado a disculparse tras un embarazoso desliz en rueda de prensa

Martin O'Neill se vio obligado a disculparse después de que su teléfono sonara durante la rueda de prensa previa al Old Firm del viernes. El entrenador del Celtic hablaba antes del crucial partido del domingo de la Premiership escocesa contra su rival, el Rangers, en el que ambos equipos buscan mantenerse a la zaga del líder de la liga, el Hearts. Sin embargo, el técnico de 73 años se vio interrumpido cuando su teléfono sonó en el bolsillo de su chaqueta.

    «De verdad que lo siento».

    O'Neill se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando y sacó su teléfono para cancelar la llamada. El momento interrumpió a un periodista que estaba haciendo una pregunta antes del partido de liga del domingo contra sus rivales, los Rangers, en Ibrox.

    Tras cancelar rápidamente la llamada, O'Neill se volvió hacia el periodista en cuestión y le dijo: «Lo siento mucho, ha sido una falta de educación. Lo siento».

    El momento pilló desprevenido al entrenador de los Bhoys, que se giró y dijo: «¿Quieres hacerme la pregunta?».

    «¡Qué falta de disciplina!»

    El momento fue similar a una reciente metedura de pata de Roy Keane, cuando su teléfono sonó durante un episodio de The Overlap, lo que dejó a Wayne Rooney, Gary Neville y Jamie Carragher muertos de risa después de que la llamada interrumpiera a Ashley Cole.

    «¡Qué falta de disciplina!», exclamó Neville, antes de que Carragher se desesperara por saber quién llamaba al inflexible Keane.

    El excentrocampista del Manchester United se enfureció por el error y lo dejó claro después. «Mi teléfono siempre está apagado», dijo Keane a modo de disculpa. «Estoy furioso por eso. Mi teléfono siempre está en silencio».

    Rooney añadió: «¡Y él [Cole] estaba diciendo que es muy importante aprender de los jugadores más veteranos!».

    Neville le recordó a Keane un incidente similar que ocurrió durante la etapa del irlandés como entrenador del Ipswich. El exdefensa quería saber quién era el culpable, y Keane reveló que no descubrió hasta mucho más tarde quién había llamado a un periodista en la rueda de prensa.

    «El año pasado retransmití un partido del Ipswich para Sky», explicó. «El tipo cuyo teléfono estaba sonando se acercó y se disculpó. Un periodista vino a buscarme y le pregunté. Le dije: "Bueno, ¿por qué no lo apagaste? ¿Hace tantos años?". Él respondió: "Estaba nervioso. No sabía qué hacer". Pero se disculpó por ello y yo también me disculpo».

  • El Celtic busca dar continuidad a la victoria del jueves con un triunfo ante el Old Firm.

    O'Neill, por su parte, espera que el Celtic pueda aprovechar la victoria por 1-0 del jueves ante el VfB Stuttgart para reforzar sus aspiraciones al título. El Celtic se encuentra a seis puntos del líder de la liga, el Hearts, tras la derrota por 2-1 del pasado fin de semana ante el Hibs, aunque tiene un partido menos que el Jam Tarts.

    O'Neill elogió a sus jugadores tras la ajustada victoria sobre el equipo alemán, a pesar de quedar eliminado de la Europa League por un marcador global de 4-1. «Estoy encantado con el equipo, absolutamente encantado. El cuarto gol nos desanimó mucho la semana pasada, pero si podíamos competir esta noche y quizá marcar un gol temprano, o al menos no encajar uno pronto», dijo O'Neill.

    «¿Qué hacemos? Bueno, Luke marcó un gran gol para nosotros a los dos minutos de partido y entonces tuvimos algo por lo que luchar. Por supuesto, íbamos a estar bajo presión en algunos momentos del partido, ellos juegan en casa, son un equipo muy bueno, mi opinión es que son muy capaces de ganar esta competición, pueden hacerlo o no, pero son muy capaces de ganarla.

    Pero los jugadores mostraron una gran determinación. En algunos momentos también jugamos muy bien al fútbol. En general, fue un esfuerzo brillante, los chicos acabaron muy cansados antes del final y no pudimos recuperar el balón con la frecuencia necesaria para presionar, pero en general no podría estar más satisfecho.

    El corazón y el deseo son algo que, en el esquema de las cosas, sigue siendo importante. Ahora bien, el corazón y el deseo no te hacen ganar todos los partidos de fútbol, tienes que ser capaz de controlar el balón, jugar bajo presión, todas esas cosas, pero ayudan cuando las cosas se ponen difíciles».

