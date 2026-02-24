Getty Images
VÍDEO: Manuel Akanji, cedido por el Manchester City, comete un grave error y el Bodo/Glimt elimina al Inter, líder de la Serie A, de la Liga de Campeones
El Inter tenía trabajo por hacer tras la primera vuelta.
El Bodo se impuso por sorpresa por 3-1 en el Aspmyra Stadion la semana pasada. El gol inicial de Sondre Brunstad Fet fue neutralizado por el empate de Francesco Pio Esposito antes del descanso, pero dos goles rápidos de Jens Petter Hauge, exjugador del AC Milan, y Kaspar Hogh dieron a los hombres de Kjetil Knutsen una ventaja decisiva para el partido de vuelta en San Siro.
El Inter dominó la posesión en su propio campo, pero fue incapaz de romper el empate durante casi una hora, y el Bodo amplió su ventaja global gracias a un despiste defensivo de Akanji, que perdió la posesión en el borde de su propia área, lo que permitió a Hauge marcar.
Mira el error de Akanji.
Bastoni se llevó el consuelo tras el buen disparo de Evjen.
Mientras el Inter presionaba para marcar otro gol en un empate que se le escapaba rápidamente, el Bodo bajó al otro extremo del campo y sentenció su pase a octavos de final, con Hakon Evjen marcando su segundo gol de la noche. Alessandro Bastoni recortó distancias para los locales con la ayuda de la tecnología de la línea de gol, pero eso importó poco en el conjunto del partido, ya que el Bodo logró una de las mayores sorpresas de la historia de la Liga de Campeones.
¿Contra quién puede jugar el Bodo/Glimt en los octavos de final de la Liga de Campeones?
El Bodo conocerá a sus rivales para los octavos de final de la Liga de Campeones durante el sorteo que se celebrará el viernes en la sede de la UEFA. Se enfrentará al Sporting CP o al Manchester City en la siguiente ronda.
El City ya se enfrentó al Bodo en la fase de grupos en enero y, al igual que el Inter, cayó derrotado por 3-1 en el Círculo Polar Ártico. Hogh marcó dos goles en la primera parte antes de que Hauge anotara a la hora de juego, mientras que el gol de Rayan Cherki segundos después quedó eclipsado por la tarjeta roja a Rodri casi inmediatamente después de marcar.
Esa derrota se produjo en medio de una racha de malos resultados para el City, que desde entonces lleva ocho partidos sin conocer la derrota, con siete victorias. Tras la derrota en Noruega, Pep Guardiola declaró: «Sé por qué estamos pasando apuros ahora, sé al 100 % lo que está pasando con el equipo. Así que demos un poco más de tiempo. ¿Será suficiente? No lo sé. La fragilidad: sé cómo se va a resolver y los jugadores también lo saben. La fragilidad no es solo cosa de un jugador. Sé cuál es la solución para no tener fragilidad. Tenemos que cambiar la dinámica y ganar los partidos de mañana y del próximo miércoles, y si no terminamos octavos, jugaremos partidos en febrero para disputar más encuentros».
El equipo que no se enfrente al Bodo, ya sea el City o el Sporting, tendrá que enfrentarse al Real Madrid o al Benfica. El Real Madrid gana 1-0 tras el partido de ida y el miércoles se disputará el partido de vuelta en el Bernabéu.
