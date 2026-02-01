VIDEO: Lionel Messi recrea el icónico escorpión con el legendario portero René Higuita mientras invitados especiales se unen al Inter Miami en Colombia
Messi y ganadores de la MLS Cup en exhibición en Colombia
Sufrieron una derrota en su primera salida de 2026, pero ahora han vuelto a la senda de la victoria. Eso se debe a que pudieron superar al Atletico Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. El Inter Miami se quedó atrás en ese partido, pero Luis Suárez restauró la paridad 10 minutos después del segundo tiempo y un gol en propia puerta de Elkin Rivero en el tiempo de descuento decidió el encuentro.
Antes de que comenzara el partido, Lionel Messi - haciendo su primer viaje a Medellín en 15 años - se codeó con el icónico exinternacional colombiano Higuita. Famosamente hizo titulares durante un amistoso contra Inglaterra en 1995 - realizando una acrobática patada escorpión para despejar un balón elevado por el mediocampista inglés Jamie Redknapp.
El ocho veces ganador del Balón de Oro, Messi, firmó un balón para Higuita, antes de empujar otro hacia Higuita que le permitió recrear su momento memorable de hace más de tres décadas.
Mira a Messi recrear el escorpión con Higuita
Mascherano reacciona a la victoria del Inter Miami
Messi no estaba en el campo cuando el Inter Miami forzó su victoria, habiendo sido reemplazado en el minuto 75, pero le dio al público lo que vino a ver. La estrella del Atlético Nacional, Alfredo Morales, estaba encantado de alinearse contra el GOAT argentino. Dijo: “Es el número 1 del mundo.
“Sabemos lo que genera en nuestra gente aquí en Colombia. Donde quiera que vaya, será lo mismo. Fue un privilegio tenerlo aquí, y afortunadamente pudimos enfrentarlo porque nos ayudará a crecer como jugadores y como club.”
Mascherano dijo sobre el desempeño de su equipo, mientras que Germán Berterame y Micael hicieron sus debuts no oficiales para el club: “El equipo fue mucho más reconocible en cuanto a quiénes somos.
“También se notó que tuvimos otra semana trabajando juntos en las cosas. Hoy competimos bien. “Todavía nos queda mucho por mejorar, pero durante gran parte del partido tuvimos el control y buen juego contra un oponente talentoso.”
El extremo de los Herons, Mateo Silvetti, dijo: “Fuimos creciendo en el partido poco a poco. Empezamos a encontrar los espacios y el juego. Creo que hoy tuvimos más posesión que en el último partido. Poco a poco seguiremos mejorando.
“Estamos aprovechando tener partidos como este que nos permiten ponernos a prueba y comenzar a competir de nuevo. Estos oponentes son súper competitivos y nos sirven en nuestro proceso para estar listos para el inicio de la temporada.”
Pretemporada de Inter Miami 2026: continúa la gira por Sudamérica
Inter Miami continuará con sus preparativos de pretemporada el próximo sábado cuando se dirija a Ecuador para un encuentro con el Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Messi volverá a estar presente allí.