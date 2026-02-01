VIDEO: Lionel Messi recrea el icónico escorpión con el legendario portero René Higuita mientras invitados especiales se unen al Inter Miami en Colombia

Messi no estaba en el campo cuando el Inter Miami forzó su victoria, habiendo sido reemplazado en el minuto 75, pero le dio al público lo que vino a ver. La estrella del Atlético Nacional, Alfredo Morales, estaba encantado de alinearse contra el GOAT argentino. Dijo: “Es el número 1 del mundo.

“Sabemos lo que genera en nuestra gente aquí en Colombia. Donde quiera que vaya, será lo mismo. Fue un privilegio tenerlo aquí, y afortunadamente pudimos enfrentarlo porque nos ayudará a crecer como jugadores y como club.”

Mascherano dijo sobre el desempeño de su equipo, mientras que Germán Berterame y Micael hicieron sus debuts no oficiales para el club: “El equipo fue mucho más reconocible en cuanto a quiénes somos.

“También se notó que tuvimos otra semana trabajando juntos en las cosas. Hoy competimos bien. “Todavía nos queda mucho por mejorar, pero durante gran parte del partido tuvimos el control y buen juego contra un oponente talentoso.”

El extremo de los Herons, Mateo Silvetti, dijo: “Fuimos creciendo en el partido poco a poco. Empezamos a encontrar los espacios y el juego. Creo que hoy tuvimos más posesión que en el último partido. Poco a poco seguiremos mejorando.

“Estamos aprovechando tener partidos como este que nos permiten ponernos a prueba y comenzar a competir de nuevo. Estos oponentes son súper competitivos y nos sirven en nuestro proceso para estar listos para el inicio de la temporada.”