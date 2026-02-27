VÍDEO: Lionel Messi es derribado por un invasor del campo mientras el Inter Miami gana un caótico partido amistoso reprogramado en Puerto Rico

Los Herons se dirigieron a Sudamérica para una gira de pretemporada, con varios partidos disputados en distintos países. Han cumplido su promesa de enfrentarse al Independiente del Valle. El partido original se pospuso después de que Messi sintiera molestias en el tendón de la corva y se viera obligado a abandonar la acción.
El ocho veces ganador del Balón de Oro pudo saltar al campo en Bayamón, pero tuvo suerte de escapar de otro golpe inoportuno. En un momento dado, fue arrastrado al suelo después de ver a varios aficionados entusiasmados saltar la valla publicitaria y correr por el campo.