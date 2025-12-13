VIDEO: La gira de Lionel Messi en India se convierte en caos cuando fanáticos enfurecidos lanzan asientos y el organizador del evento es DETENIDO tras la aparición del astro argentino en Calcuta
Los aficionados lanzan asientos en escenas caóticas durante la gira de Messi en Calcuta
La primera fecha de la gira de Messi por India terminó en caos ya que los fanáticos decepcionados se enfurecieron contra la percibida mala organización del evento. Se arrancaron y lanzaron asientos al campo del Estadio Salt Lake, con los asistentes indignados por la limitada oportunidad que se les dio para ver a su ídolo. Imágenes de video de la agencia de noticias ANI mostraron a fanáticos que habían saltado una valla para arrojar objetos al campo.
El principal organizador del evento, Satadru Dutta, ha sido detenido debido a la mala gestión tras el caos en el estadio, y la ministra principal del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ha ordenado una investigación de alto nivel.
Messi está en India como parte de su 'GOAT Tour 2025', un evento de cuatro partes en el que se prevé que asista a conciertos, clínicas de fútbol juvenil, un torneo de pádel y lanzar iniciativas benéficas en fechas en Kolkata, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.
Circunstancias reveladas mientras se propone reembolso a fanáticos en medio de eventos dramáticos
Según informes en la India y en las redes sociales, el ganador de la Copa del Mundo 2022, Messi, caminó por el estadio saludando a los aficionados presentes, pero fue seguido de cerca por un gran grupo de personas que obstruyeron la vista de muchos fans al icono de Argentina e Inter Miami. Entre los presentes junto a Messi estaban sus compañeros de equipo Rodrigo de Paul y Luis Suárez.
Los informes de Khel Now en X añadieron que Messi se vio obligado a 'acortar' la vuelta al estadio ya que los aficionados abuchearon a los funcionarios y políticos, y los sucesos posteriores resultaron en una ruptura de seguridad. El DGP de Bengala Occidental, Rajiv Kumar, dijo en un comunicado a los medios que se espera que se devuelva el dinero a los aficionados.
“El Ministro Principal ha tomado conciencia del incidente”, dijo. “Fue una mala gestión por parte del comité organizador. Se espera que los organizadores reembolsen a los aficionados. Mientras tanto, pido a los aficionados que ejerzan moderación. Ya hemos detenido al organizador.”
Mira el clip
La Ministra Principal Banerjee pide disculpas a Messi mientras la ira de los fanáticos continúa
La ministra principal Mamata Banerjee escribió en X sobre los eventos: “Estoy profundamente perturbada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Estadio de Salt Lake. Estaba de camino al estadio para asistir al evento junto con miles de amantes del deporte y fanáticos que se habían reunido para vislumbrar a su futbolista favorito, Lionel Messi.
“Sinceramente pido disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y sus fanáticos, por el desafortunado incidente. Estoy constituyendo un comité de investigación ... el comité llevará a cabo una investigación detallada sobre el incidente, determinará responsabilidades y recomendará medidas para prevenir tales ocurrencias en el futuro.”
Un fanático en el estadio le dijo a ANI: “Solo líderes y actores rodeaban a Messi ... ¿Por qué nos llamaron entonces? Tenemos un boleto por 12,000 rupias [£100], pero ni siquiera pudimos ver su cara.”
Otro presente agregó: “Esto fue un completo fraude. Messi no fue mostrado en absoluto. Solo los reporteros, la policía y los líderes del TMC pudieron verlo. Pagamos ₹5,000 por boletos, mientras que aquellos que vinieron gratis pudieron ver a Messi e irse.”
Se esperan más detalles ya que la gira de Messi por India está programada para continuar
Estos eventos arrojaron una sombra sobre lo que se suponía iba a ser una celebración de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, en el mismo estadio donde jugó un amistoso en 2011, en el que Argentina derrotó a Venezuela 1-0. Messi también desveló virtualmente una estatua de 70 pies de sí mismo en Kolkata el sábado.
Aún no se ha confirmado si los planes del evento cambiarán en los segmentos posteriores de la gira de Messi en India como resultado del incidente en Kolkata, mientras continúan las investigaciones sobre la mala gestión del evento. El jugador de 38 años tiene previsto participar en un partido de siete contra siete en Hyderabad más tarde el sábado, antes de visitar Mumbai el domingo y Nueva Delhi el lunes.