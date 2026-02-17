VÍDEO: La estrella de la selección estadounidense Haji Wright marca un impresionante hat-trick para derrotar al Middlesbrough y devolver al Coventry de Frank Lampard a lo más alto de la Championship

Wright, que ha elevado su cuenta goleadora de la temporada a 13 tantos, fue sin duda la estrella del partido del Coventry contra el Boro. En la primera jugada destacada del partido, estrelló un balón en el poste, antes de marcar el primer gol en el minuto 21.

En el segundo, el portero del Sky Blues, Carl Rushworth, le asistió con un potente despeje por el centro del campo, y Wright demostró su fuerza para zafarse de su marcador y enviar el balón al fondo de la red.

El jugador de 27 años, que espera disputar este verano la Copa del Mundo con la selección estadounidense, completó su hat-trick y se llevó el balón del partido al mantener la calma y convertir un penalti en el minuto 71.

Lampard dijo sobre la actuación de Wright: «Haji mantiene la cabeza baja, ha estado trabajando duro y sabemos cómo puede ser Haji cuando está en esa forma. Estoy muy contento por él y tiene que seguir así. Especialmente en un partido de alto nivel, hay que marcar en los momentos críticos y hoy lo hemos hecho. Todos han trabajado y Haji ha hecho su trabajo».