VÍDEO: La estrella de la selección estadounidense Haji Wright marca un impresionante hat-trick para derrotar al Middlesbrough y devolver al Coventry de Frank Lampard a lo más alto de la Championship

El delantero estadounidense Wright ayudó a volver a encarrilar la campaña con una actuación decisiva contra el Boro, el equipo que había superado al Coventry en el primer puesto tras un inoportuno tropiezo de los hombres de Lampard.
El excentrocampista del Chelsea y de la selección inglesa ha visto cómo su equipo perdía una ventaja de 10 puntos en lo alto de la clasificación de la Championship, cuando los Sky Blues parecían tener el título en el bolsillo, pero rompieron una racha de tres partidos sin ganar al derrotar al Middlesbrough por 3-1 en su propio estadio.