VÍDEO: Kylian Mbappé frustra el pasillo de honor del Real Madrid tras la derrota ante el Barcelona en la Supercopa

El Barcelona se mostró respetuoso, aplaudiendo mientras el Real recibía sus medallas de plata, pero esa cortesía no fue correspondida: Los Blancos se alejaron hablando entre ellos mientras sus rivales levantaban el trofeo.

Mbappé fue captado instando a sus compañeros a no formar el pasillo para el Barça. El internacional francés, conocido por su competitividad, seguía afectado por la derrota ante Lionel Messi y Argentina en la final del Mundial 2022.

El delantero de 27 años solo ingresó desde el banco a los 76 minutos. Su participación había generado dudas, ya que venía recuperándose de una lesión de rodilla, pero se decidió llevarlo a Jeddah para que ocupara un lugar entre los suplentes.