VIDEO: Jürgen Klopp da una reacción hilarante ante la mención del Real Madrid mientras el exentrenador del Liverpool es vinculado con la vacante en el Bernabéu tras el brutal despido de Xabi Alonso
- Getty Images Sport
Alonso, bajo presión, deja el Real tras la derrota en la final de la Supercopa
Tras meses de intensa especulación sobre su futuro, Alonso dejó su cargo como entrenador del Real Madrid el lunes. Mientras el club anunció que la decisión fue por "consentimiento mutuo", se ha informado ampliamente que el español - quien representó a los Blancos como jugador entre 2009 y 2014 - fue despedido tras la derrota del club por 3-2 en la final de la Supercopa de España contra sus rivales del Clásico, el Barcelona.
El Real Madrid dijo en un comunicado: "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todos los aficionados del Madrid porque es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su hogar.
"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por su trabajo y dedicación durante este tiempo, y les desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas."
El nuevo entrenador Arbeloa pierde su primer partido a cargo del Madrid
Alonso fue nombrado como sucesor de Carlo Ancelotti en el Real Madrid en junio de 2025, tras haber ganado elogios por su trabajo en el Bayer Leverkusen, a quienes llevó al doblete de la Bundesliga y la copa alemana en 2023-24.
El hombre de 44 años ha sido reemplazado por Álvaro Arbeloa, pero la gestión de su ex compañero de equipo en el Liverpool comenzó con un inicio de pesadilla ya que el Real fue derrotado 3-2 por el equipo de segunda división Albacete en la Copa del Rey el miércoles.
Con la duración del contrato de Arbeloa no revelada, hay una creciente especulación de que el Real está planeando mantener sus opciones abiertas mientras evalúan al reemplazo perfecto a largo plazo para Alonso.
Klopp sigue siendo fuertemente vinculado con un importante cambio al Real
Un hombre que ha estado fuertemente vinculado con un movimiento espectacular al Real es Klopp, quien ha estado sin trabajo desde que dejó el Liverpool al final de la temporada 2023-24 de la Premier League.
El hombre de 58 años es ampliamente considerado como uno de los mejores entrenadores de su generación, habiendo llevado a los Reds a numerosos honores, incluido el título de la Premier League 2019-20, el primer título de liga del club en 30 años.
Antes de pasar nueve años en el banquillo de Anfield, Klopp dirigió al Borussia Dortmund, a quien condujo a títulos consecutivos de la Bundesliga en 2010-11 y 2011-12 durante un prolífico período de siete años en su tierra natal.
Mira la respuesta característica que dio el exentrenador del Liverpool
Y con la especulación en auge sobre un posible cambio al Real, Klopp tuvo que negociar una pregunta audaz de un reportero mientras disfrutaba de un poco de baloncesto esta semana.
Deteniéndose para una breve entrevista con ESPN Netherlands mientras asistía al enfrentamiento de la NBA entre los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies en Berlín, al técnico le dijeron que “en el Real Madrid también aman mucho el baloncesto” - una referencia al Real Madrid Baloncesto, que es aclamado como uno de los mejores equipos de baloncesto de Europa.
Como es costumbre, Klopp soltó su característica risa en respuesta al comentario, antes de añadir educadamente: “Sí, es genial. Tal vez algunos de ellos [en el Real] vieron el juego esta noche.”
Arbeloa insta a los aficionados a apoyar a los jugadores del Real antes del partido contra el Levante
Aunque sigue siendo incierto si el Real Madrid quisiera instalar a Klopp como su próximo entrenador, los pesos pesados españoles estarán esperando volver a la senda de la victoria cuando reciban al Levante en el Bernabéu el sábado por la tarde.
El equipo de Arbeloa, que actualmente está cuatro puntos detrás de sus feroces rivales, el Barcelona, en la tabla, volverá a la acción de la Liga de Campeones cuando reciban al Mónaco el martes, con los 15 veces campeones actualmente séptimos en la clasificación y en camino de calificar automáticamente para la etapa de octavos de final.
Antes del partido contra el Levante, el nuevo hombre Arbeloa imploró a la afición del club que apoyara a sus jugadores y dijo en una conferencia de prensa previa al partido: “Entiendo que los aficionados del Madrid estén dolidos y molestos con nosotros. Pero pido su apoyo para los jugadores. Pido a los aficionados que, a pesar de la decepción que sienten, estén de nuestro lado.”