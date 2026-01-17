Tras meses de intensa especulación sobre su futuro, Alonso dejó su cargo como entrenador del Real Madrid el lunes. Mientras el club anunció que la decisión fue por "consentimiento mutuo", se ha informado ampliamente que el español - quien representó a los Blancos como jugador entre 2009 y 2014 - fue despedido tras la derrota del club por 3-2 en la final de la Supercopa de España contra sus rivales del Clásico, el Barcelona.

El Real Madrid dijo en un comunicado: "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todos los aficionados del Madrid porque es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su hogar.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por su trabajo y dedicación durante este tiempo, y les desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas."