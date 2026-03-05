VÍDEO: «¡Joder, juega al fútbol!» La cámara capta la bronca de Fabian Hurzeler a Piero Hincapie mientras la estrella del Arsenal calla al entrenador del Brighton

Antes del partido, Hurzeler ya se había quejado del tiempo que el Arsenal dedicaba a sacar los córners. Tras la derrota, el entrenador volvió a agravar la situación en la rueda de prensa posterior al partido, afirmando que solo un equipo estaba intentando jugar al fútbol y acusando a los Gunners de perder constantemente el tiempo.

«En este momento tengo la sensación de que están aplicando sus propias reglas, independientemente de cómo jueguen, por lo que creo que es difícil juzgar eso», señaló Hurzeler tras el partido. «En general, como he dicho, nunca seré ese tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera. Hago una pregunta: ¿han visto en un partido de la Premier League a un portero tirarse tres veces? Tenemos que encontrar la manera de dar con soluciones contra este tipo de equipos y esa es nuestra responsabilidad, así que tenemos que seguir trabajando. Quejarse no sirve de nada, por eso nos centramos en nosotros mismos».

Cuando se le transmitieron estos comentarios a Arteta, el español respondió con desdén: «¡Qué sorpresa! No. Solo hay que volver a los partidos anteriores y se encontrarán muchos comentarios como este, siempre de él».

Cuando se le preguntó si le importaban las opiniones de otros entrenadores sobre la táctica de su equipo, Arteta se mantuvo frío en su rechazo. «¿Importarme? Depende del entrenador. Y de los comentarios, y de su propósito».