VIDEO: João Cancelo llega a Barcelona para cerrar su cesión tras el retraso de la Supercopa de España

João Cancelo fue visto en Barcelona para cerrar su regreso cedido desde Al-Hilal, tras pausar su etapa en Medio Oriente y volver al Barça.

    Las esperanzas de Cancelo en el Barcelona se desvanecieron previamente

    Tras disputar 154 partidos y marcar nueve goles con el Manchester City a lo largo de tres temporadas y media, Cancelo se despidió en la práctica del Etihad Stadium al marcharse cedido al Bayern Múnich para la segunda mitad del curso 2022-23. El conjunto alemán decidió no ejercer una compra definitiva del exjugador de la Juventus en 2023, pero el Barcelona sí apostó por él, incorporándolo a préstamo por una temporada.

    En marzo de 2024, Cancelo dejó clara públicamente su intención de continuar en el club azulgrana.
    “Todavía no sé nada sobre mi futuro, pero me gustaría quedarme aquí. Crecí viendo al Barcelona de Ronaldinho, que es mi ídolo. Estoy orgulloso de vestir esta camiseta y, sinceramente, no hay muchos otros clubes a los que me gustaría ir”, afirmó entonces.

    Durante la Eurocopa 2024, el internacional portugués volvió a reiterar su deseo de quedarse en el Barça a largo plazo.
    “Mi ilusión es seguir en Barcelona. Soy muy feliz allí y mi familia también. Ojalá pueda continuar la próxima temporada”, añadió.

    Sin embargo, ese movimiento nunca llegó a concretarse y, en agosto de 2024, Cancelo fichó por el Al-Hilal de la Saudi Pro League por una cifra cercana a los 21 millones de libras (28 millones de dólares). Aun así, su vínculo emocional con el Barcelona nunca se rompió.

  • Hansi Flick interesado en el fichaje de Cancelo

    El futbolista de 31 años llevaba semanas siendo vinculado con un regreso al Barça en calidad de cedido, y los rumores se intensificaron cuando el entrenador Hansi Flick reconoció públicamente que Cancelo podría ofrecerles “buenas opciones” en defensa. El técnico alemán incluso aseguró que “agradecería” su incorporación.

    La semana pasada, Flick explicó: “He hablado con mi cuerpo técnico y con Deco, y lo hemos analizado mucho. Cuando Ronald Araújo regrese, tendremos buenas alternativas en el centro de la defensa. João puede jugar por ambos costados y darnos soluciones interesantes. Todavía no está cerrado, pero estaría encantado si se concreta. También es una opción más para el ataque. Hemos hablado de fichar a un central, pero creo que esto tiene más sentido: es una buena alternativa y un jugador de gran calidad.

    “En los últimos dos años hemos tenido que ser inteligentes con los fichajes. No somos un club que pueda gastar cientos de millones. Pero eso también tiene su lado positivo: nuestros jugadores están creciendo, los jóvenes se están desarrollando y confiamos en ellos. Ahora tenemos la oportunidad de incorporar a un veterano, y lo agradecería mucho si llega.”

    Ahora, como se aprecia en un video que circula en redes sociales —difundido, entre otros, por Fabrizio Romano—, Cancelo está a punto de regresar al Barcelona en calidad de cedido por el resto de la temporada. El movimiento se produce apenas después de que el equipo de Hansi Flick derrotara a su eterno rival, el Real Madrid, en una dramática final de la Supercopa de España disputada en Yeda, Arabia Saudita.

    Todo apunta a que la oficialización de la llegada de Cancelo fue retrasada de forma deliberada hasta que concluyera esa competición.

    ¿Qué sigue para Cancelo?

    Tras su actuación heroica en la conquista del título, el Barça se prepara para un exigente calendario en las próximas semanas. Entre este jueves y el 31 de enero, el equipo de Hansi Flick disputará seis partidos en un lapso muy reducido.

    El primer compromiso será ante el Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey, antes de afrontar dos encuentros de la Champions League frente al Slavia de Praga y al Copenhague. Entre medias, el conjunto azulgrana también deberá atender a LaLiga, donde se medirá a la Real Sociedad, el Real Oviedo y el Elche.

    Está por verse cuándo João Cancelo —autor de tres goles en 45 partidos con el Al-Hilal— hará su segunda presentación oficial con el Barcelona.

