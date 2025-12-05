VIDEO: ¡Increíble! Neymar anota un hat-trick relámpago de 17 minutos para darle vida a Santos en su lucha por no descender

El máximo goleador histórico de Brasil, que regresó a sus raíces en enero tras rescindir su lucrativo contrato con el Al-Hilal de la Pro League de Arabia Saudita, se ha visto envuelto en una dura batalla en la parte baja de la tabla esta temporada. Neymar está decidido a impedir que Santos descienda en 2025.

No obstante, el atacante ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma física últimamente. Lesiones inoportunas lo han mantenido demasiado tiempo en la mesa de tratamiento; actualmente sigue lidiando con un problema en la rodilla.

A pesar de las recomendaciones médicas de tomarse un descanso obligatorio, Neymar ha decidido ignorarlas. Está arriesgando su cuerpo para mantener a Santos en la máxima categoría, y su contribución fue clave en la victoria sobre Juventude que les acerca a ese objetivo.