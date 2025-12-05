Getty
VIDEO: ¡Increíble! Neymar anota un hat-trick relámpago de 17 minutos para darle vida a Santos en su lucha por no descender
Advertencia médica: Por qué Neymar desafía las indicaciones de los médicos
El máximo goleador histórico de Brasil, que regresó a sus raíces en enero tras rescindir su lucrativo contrato con el Al-Hilal de la Pro League de Arabia Saudita, se ha visto envuelto en una dura batalla en la parte baja de la tabla esta temporada. Neymar está decidido a impedir que Santos descienda en 2025.
No obstante, el atacante ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma física últimamente. Lesiones inoportunas lo han mantenido demasiado tiempo en la mesa de tratamiento; actualmente sigue lidiando con un problema en la rodilla.
A pesar de las recomendaciones médicas de tomarse un descanso obligatorio, Neymar ha decidido ignorarlas. Está arriesgando su cuerpo para mantener a Santos en la máxima categoría, y su contribución fue clave en la victoria sobre Juventude que les acerca a ese objetivo.
Neymar brilla con su primer hat-trick desde 2022 para salvar a Santos
Neymar inspiró a Santos a conseguir los tres puntos en un partido decisivo, con un período de 17 minutos que marcó la diferencia. Su talismán, el No.10, rompió el empate en el minuto 56, amplió la ventaja en el 65 y completó su hat-trick desde el punto de penalti ocho minutos después. Fue sustituido cuando faltaban siete minutos para el final, habiendo hecho más que suficiente para asegurar una victoria vital.
El delantero ha participado en los últimos dos partidos de Santos mientras sigue un programa de tratamiento conservador que le permite mantenerse en el campo. Según ESPN, Neymar necesitará una cirugía artroscópica al final de la temporada para tratar una lesión de menisco en su rodilla izquierda, lo que hace que cada partido sea un desafío físico.
Sus esfuerzos dieron frutos frente al Juventude, donde registró su primer hat-trick desde abril de 2022, cuando anotó para el Paris Saint-Germain en un encuentro contra Clermont en la Ligue 1.
Batalla por la permanencia: Neymar y Santos afrontan un partido decisivo
Santos se encuentra ahora a dos puntos por encima de la zona de descenso, con un solo partido por disputar. En ese duelo decisivo, Neymar y sus compañeros se enfrentarán al tercer clasificado, Cruzeiro, el domingo, en casa, en Vila Belmiro.
Tras ese encuentro, Neymar deberá tomar decisiones cruciales sobre su futuro. Parece inevitable que se someta a una operación, lo que podría influir en los pasos que dé a continuación, especialmente considerando que su contrato con Santos está próximo a finalizar y quedará como agente libre.
Futuras llamadas: transferencias en la MLS y preparativos para el Mundial 2026
Se especula un posible reencuentro de la legendaria tripleta ‘MSN’ en la MLS con Inter Miami en 2026, lo que podría atraer a Neymar mientras busca recuperar su mejor forma y asegurarse un lugar en los planes de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo. El brasileño no ha jugado con su selección desde que sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en octubre de 2023.
Ancelotti ha dejado la puerta abierta a su participación: “Neymar está entre los jugadores que podrían estar en la Copa del Mundo. Ahora tiene seis meses para formar parte de la lista final. Solo debemos observar su desempeño y el de otros para no cometer errores en la selección definitiva”.
Con 128 partidos internacionales y 79 goles, Neymar sigue persiguiendo otra oportunidad de gloria mundial, mientras Brasil busca levantar su primera Copa del Mundo desde 2002.
