Son dejó el Tottenham este verano tras una década en el club y se unió al LAFC de la MLS en una transferencia libre. La popular estrella cerró su etapa con éxito, capitaneando a los Spurs para conquistar su primer trofeo en 17 años al vencer al Manchester United en la final de la Europa League. El jugador de 33 años se marchó tras la gira de pretemporada por Asia, por lo que aún no había podido despedirse adecuadamente de los aficionados. Todo eso cambiará el martes por la noche, cuando Son regrese al club para el partido de la Liga de Campeones contra el Slavia Praga. El surcoreano estará en el campo antes del inicio y se dirigirá a la multitud, en lo que promete ser un momento cargado de emoción.
VÍDEO: Gareth Bale envía mensaje elegante a Son Heung-Min antes de su emotivo regreso al Tottenham
Son se prepara para una visita emocional a los Spurs
Mira el video
Bale ha enviado un mensaje especial a Son antes del partido, deseándole disfrutar de lo que promete ser una ocasión muy especial: ‘Hola Sonny, quería felicitarte enormemente por tu etapa en el Tottenham. No muchos jugadores tienen la oportunidad de despedirse de su club con un trofeo. Eres una leyenda viva aquí. Esperamos que disfrutes la noche. Mereces todos los elogios y te deseo lo mejor con mi antiguo club, LAFC; ojalá consigas también el título allí.’
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones basadas en datos y análisis ganadores con Consejos de GOAL en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Los Spurs rinden homenaje a Son
El Tottenham también ha inaugurado un mural en homenaje a Son antes del partido. La obra, ubicada en Tottenham High Road, muestra la celebración característica del surcoreano y su imagen con el trofeo de la Europa League. Durante su regreso a Londres, Son visitó el mural y firmó la parte inferior de la obra.
El jugador también habló sobre lo importante que es para él volver a su antiguo club: ‘Cuando anuncié mi difícil decisión de dejar los Spurs este verano, estaba en Corea y nunca tuve la oportunidad de despedirme de los aficionados en el estadio. Ahora estoy muy feliz porque regresaré a Londres el 9 de diciembre para el partido de la Champions League y podré decirles a los fans de los Spurs, en persona, cuánto ha significado su apoyo y cariño para mí y mi familia durante estos 10 años. Será un momento emocional, pero es importante tanto para mí como para el club que esto suceda’.”
Tottenham espera disfrutar de las comodidades del hogar
Son sin duda espera motivar a los Spurs hacia la victoria el martes, tras su sólido rendimiento en casa en la Champions League. El entrenador Thomas Frank confía en que el equipo pueda aprovechar la victoria del fin de semana sobre el Brentford y brindar otra alegría a los aficionados.
Frank declaró a los medios: ‘Siempre es positivo mantener el impulso y lograr actuaciones más consistentes. Intentaremos construir sobre eso mañana por la noche. Tenemos una buena oportunidad frente a un Slavia Praga muy directo y físico, que marca al hombre durante todo el partido. Será un desafío, pero nuestro objetivo es desempeñarnos bien, con carácter ofensivo y solidez en el juego de ataque.
- AFP
Los Spurs quieren extender el miserable récord del Slavia Praga
El Slavia Praga llega al Tottenham Hotspur Stadium sin haber ganado en la fase de grupos de la Liga de Campeones en 18 años. El equipo de Jindrich Trpisovsky ya cayó 3-0 ante los rivales del norte de Londres, el Arsenal, esta temporada, aunque logró empates 0-0 frente al Athletic Club y al Atalanta. El Tottenham parte como favorito y sabe que una victoria podría ser suficiente para asegurar una posición de clasificación automática en la tabla de la Champions League.