VÍDEO: Gareth Bale envía mensaje elegante a Son Heung-Min antes de su emotivo regreso al Tottenham

El Tottenham también ha inaugurado un mural en homenaje a Son antes del partido. La obra, ubicada en Tottenham High Road, muestra la celebración característica del surcoreano y su imagen con el trofeo de la Europa League. Durante su regreso a Londres, Son visitó el mural y firmó la parte inferior de la obra.

El jugador también habló sobre lo importante que es para él volver a su antiguo club: ‘Cuando anuncié mi difícil decisión de dejar los Spurs este verano, estaba en Corea y nunca tuve la oportunidad de despedirme de los aficionados en el estadio. Ahora estoy muy feliz porque regresaré a Londres el 9 de diciembre para el partido de la Champions League y podré decirles a los fans de los Spurs, en persona, cuánto ha significado su apoyo y cariño para mí y mi familia durante estos 10 años. Será un momento emocional, pero es importante tanto para mí como para el club que esto suceda’.”