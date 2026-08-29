Vídeo: final de locura, Al Khaleej fulmina al Al Ahli con un triplete

El partido comenzó con una destacada decisión arbitral por parte del árbitro Chukri Al Hanfush en el minuto 4, cuando recurrió a la tecnología del vídeo para revisar la reclamación de un penalti por parte del Al Ahly, antes de concluir con la decisión de no señalarlo.

El partido se detuvo en el minuto 7 debido a la lesión de Trincão, antes de que el Al Ahly volviera a amenazar la portería del Al Khaleej. Artem Bondarenko realizó un intento desde fuera del área en el minuto 11, pero chocó con la defensa, y luego el mismo jugador desperdició otra ocasión en el minuto 23 tras un pase de Toney, ya que su disparo se marchó por encima de la portería.

Tras la reanudación del juego después de una pausa de hidratación en el minuto 24, el Al Khaleej comenzó a llegar a las zonas del Al Ahly. En el minuto 32, los locales tradujeron su presión en el gol de la ventaja, cuando Cuba da Costa cedió el balón a Iker Kortajarena dentro del área, y el centrocampista disparó con su pierna izquierda a la escuadra inferior derecha de la portería del Al Ahly.

El Al Ahly respondió con intentos aislados, entre los que destacó el disparo de Trincão que la defensa interceptó en el minuto 36, y luego el cabezazo de Ivan Toney que pasó junto a la portería en el minuto 45+3, para que la primera parte terminara con la ventaja del Al Khaleej por 1-0.