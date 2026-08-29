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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: final de locura, Al Khaleej fulmina al Al Ahli con un triplete

Al Kholood vs Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

¡Primer tropiezo del Al-Raqi en la Roshan League!

El equipo de Al-Khaleej logró una sorprendente victoria a costa de su visitante Al-Ahli por 3-1, este sábado, en la cuarta jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, en un partido que vivió la anulación de un temprano penalti tras la revisión del videoarbitraje, y luego un desenlace ofensivo decisivo para los locales.

Al-Ahli fue incapaz de construir sobre el gol de Ivan Toney en el minuto 66, cuando empató con un tanto, antes de que Al-Khaleej lo fulminara con un gol de Julián Domínguez en el minuto 85, y después con el disparo de Mohamed Sowan en el tiempo añadido (min. 90+2).

  • VAR temprano y un gol que cambia el escenario

    El partido comenzó con una destacada decisión arbitral por parte del árbitro Chukri Al Hanfush en el minuto 4, cuando recurrió a la tecnología del vídeo para revisar la reclamación de un penalti por parte del Al Ahly, antes de concluir con la decisión de no señalarlo.

    El partido se detuvo en el minuto 7 debido a la lesión de Trincão, antes de que el Al Ahly volviera a amenazar la portería del Al Khaleej. Artem Bondarenko realizó un intento desde fuera del área en el minuto 11, pero chocó con la defensa, y luego el mismo jugador desperdició otra ocasión en el minuto 23 tras un pase de Toney, ya que su disparo se marchó por encima de la portería.

    Tras la reanudación del juego después de una pausa de hidratación en el minuto 24, el Al Khaleej comenzó a llegar a las zonas del Al Ahly. En el minuto 32, los locales tradujeron su presión en el gol de la ventaja, cuando Cuba da Costa cedió el balón a Iker Kortajarena dentro del área, y el centrocampista disparó con su pierna izquierda a la escuadra inferior derecha de la portería del Al Ahly.

    El Al Ahly respondió con intentos aislados, entre los que destacó el disparo de Trincão que la defensa interceptó en el minuto 36, y luego el cabezazo de Ivan Toney que pasó junto a la portería en el minuto 45+3, para que la primera parte terminara con la ventaja del Al Khaleej por 1-0.

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  • Tony devuelve la vida al Ahly: los cambios elevan el ritmo

    El Al-Ahli dio entrada a Mohamed Abdel Rahman en lugar de Rayan Hamed con el inicio de la segunda parte, y el equipo comenzó a ejercer una mayor presión, logrando un córner en el minuto 50. Después, Trincão desperdició un intento desde fuera del área en el minuto 64. El Al-Ahli realizó dos cambios adicionales en el mismo minuto, con la entrada de Saleh Abu Al-Shamat en lugar de Firas Al-Buraikan, y Zakaria Hawsawi en lugar de Saad Yislam, antes de conseguir volver al marcador dos minutos después. 

    En el minuto 66, Eduard Spertsyan fabricó el gol del empate con un pase a Ivan Toney, quien remató con su pie derecho desde el lado derecho del área hacia el centro de la portería, marcando el primer gol del Al-Ahli.

    El Al-Ahli siguió buscando la ventaja, pero Saleh Abu Al-Shamat desperdició un cabezazo desde dentro del área en el minuto 68 tras un centro de Trincão, y a continuación Spertsyan lo siguió con un disparo con el pie izquierdo que pasó junto a la portería.

  • Final de locura: Al-Khaleej logra la sorpresa

    Al-Khaleej no se conformó con defender el empate, por lo que realizó un cambio en el minuto 73 con la entrada de Abdulrahman Al-Dossari en lugar de Cortajarena, y luego Mohamed Sawan ingresó en el minuto 78 en sustitución de Abdulaziz Al-Aliwa.

    En el minuto 83, el Al-Ahli intentó recuperar las riendas del partido mediante un córner ejecutado por Spertsyan, pero la defensa del Al-Khaleej despejó un remate de cabeza de Roger Ibáñez, y luego bloqueó un intento de Bondarenko dentro del área en el minuto 84. Y mientras el Al-Ahli parecía cerca de mantener su presión, llegó el giro decisivo en el minuto 85. Ramzi Solan pasó el balón a Julián Domínguez, que remató desde corta distancia dentro de la portería del Al-Ahli, devolviéndole la ventaja al Al-Khaleej con el 2-1.

    El Al-Ahli hizo entrar a Abdullah Radeef en lugar de Bondarenko en el minuto 87 e intensificó sus intentos durante el tiempo de descuento; un remate de cabeza de Radeef pasó junto a la portería en el minuto 90, antes de que Hamed Al-Shanqiti detuviera otro cabezazo suyo en el minuto 90+1, y también Spertsyan falló la portería con un disparo desde fuera del área.

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    Pero el Al-Khaleej sentenció el encuentro en el minuto 90+2, cuando Cuba da Costa preparó el balón para Mohamed Sawan, que lanzó un disparo con su pierna izquierda desde fuera del área hacia la escuadra inferior derecha, marcando el tercer gol y cerrando la puerta a cualquier remontada del Al-Ahli, para que el equipo de "Ar-Rass" se llevara los tres puntos y firmara la primera de las sorpresas ante los grandes de la Liga Roshn.

    Con esta valiosa victoria, el Al-Khaleej ascendió al tercer puesto en la clasificación de la Liga Roshn saudí de profesionales con 8 puntos, mientras que el Al-Ahli retrocedió al sexto puesto con 6 puntos.

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