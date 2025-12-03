VIDEO: Erling Haaland celebra sus 100 goles en la Premier League con un curioso video junto al río

Haaland alcanzó la marca de los 100 goles el martes al anotar en el minuto 17 contra el Fulham. El City se impuso 5-4 en un partido épico, y el delantero noruego se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar los 100 tantos en la Premier League, logrando la hazaña en 111 partidos. Con ello, superó el récord anterior de la leyenda del Newcastle, Alan Shearer, quien necesitó 124 encuentros para lograrlo.
Un día después, Haaland compartió un breve video donde aparece de pie junto a un río, sosteniendo una camiseta especial del Manchester City con la inscripción “Haaland 100 PL Goals” en la espalda.