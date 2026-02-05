Goal.com
VÍDEO: Endrick hace vibrar la red con otro golazo del Lyon ante el Stade Lavallois en la Copa de Francia

Endrick deslumbra en Lyon con otro golazo durante su cesión del Real Madrid, demostrando su talento tras un inicio de ensueño en Francia.

  • Endrick en llamas en Francia

    La última hazaña de Endrick en la Coupe de France tuvo lugar contra el Laval. El joven brasileño abrió su cuenta goleadora con el Lyon el 11 de enero frente al Lille, y desde entonces nada ha podido detener su racha.

    A sus 19 años, el delantero ya suma cinco goles en igual número de partidos, además de una asistencia, dejando una huella inmediata en su nuevo equipo mientras el club sigue en la lucha por un gran título.

  • Mira el clip

  • El brasileño se gana un nombre antes de la Copa del Mundo

    El quinto gol de Endrick con el Lyon llegó con un potente disparo durante la victoria por 2-0 sobre el Laval. El brasileño recogió un balón suelto a unos 23 metros, se zafó de un defensor y lanzó un remate imparable con la zurda que hizo vibrar la red.

    El tanto llegó a falta de 10 minutos para el final, justo cuando el Lyon necesitaba un impulso de inspiración. Un autogol de Maxime Hautbois en el cuarto minuto del tiempo añadido cerró la victoria para el equipo de Paulo Fonseca.

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    ¿Podría Endrick disfrutar de una estancia prolongada en Lyon?

    Endrick, que vio de cerca a jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Rodrygo en el Santiago Bernabéu mientras se prepara para el Mundial 2026, se ha mostrado entusiasmado con su etapa en Francia.

    En declaraciones a L’Equipe, afirmó: “Mi adaptación ha sido casi perfecta. Desde que llegué, la comunicación con mis compañeros y el cuerpo técnico ha sido excelente. Estoy muy agradecido por su apoyo diario. Ahora quiero mejorar un poco en cada partido para que al final de la temporada podamos lograr nuestros objetivos.

    “El hecho de que la directiva viniera a hablar conmigo y me diera su palabra fue muy significativo. Sentí su confianza. He encontrado un equipo realmente unido, con verdadero compañerismo, y eso es fundamental. Cuando hay unidad dentro y fuera del campo, todo fluye mejor”.

    Tras el despido de Xabi Alonso en el Real Madrid a principios de 2026, hubo rumores sobre un posible regreso de Endrick a la capital española, pero no se activó ninguna cláusula y todo indica que podría permanecer en Lyon la próxima temporada.

    Sobre su futuro, el brasileño señaló: “Solo Dios sabe qué pasará, si me dirá que me quede aquí o no. Nadie sabe lo que traerá el mañana”.

    El Lyon vuelve a la acción en la Ligue 1 el sábado, actualmente cuarto en la tabla y buscando asegurar un puesto en la próxima Champions League, con un duelo clave ante el Nantes.

