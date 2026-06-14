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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Vídeo: Empate con sabor a derrota para Marruecos frente a Brasil

Brazil vs Marruecos
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EE. UU.

Marruecos y Brasil empataron 1-1 este domingo en la primera jornada del Mundial 2026.

Marruecos dominó gran parte del partido y generó varias ocasiones, aunque falló en la definición.

Marruecos empezó con una intensa presión y abrió el marcador en el 21’ gracias a un gran pase de Brahim Díaz que Ismail Saibari convirtió en gol.

Marruecos pudo ampliar la ventaja con un disparo de Díaz que detuvo Alisson.

Sin embargo, Brasil respondió rápido y empató con un gran disparo de Vinicius Junior dentro del área en el 32’.

Ambos equipos iniciaron el segundo tiempo con precaución defensiva.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los cambios de Wahbi no dieron los resultados esperados

    Mohamed Wahbi, seleccionador de los Leones del Atlas, sustituyó a Díaz y Ezzedine Ounahi por Chamseddine Talbi y Samir El Mrabet en el 65'.

    El portero marroquí Yassine Bounou detuvo varias ocasiones de la Samba y cayó al suelo tras una entrada involuntaria de Rafinha.

    En el 89, Wahbi sustituyó a Ismail Saibari por Sofiane Rahimi buscando el triunfo.

    Marruecos estuvo a punto de marcar con un disparo de Nael El Ainaoui, pero Alisson Becker lo desvió a córner y el partido terminó 1-1.

    Ambos equipos comparten el Grupo C con Haití y Escocia.

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