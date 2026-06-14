Vídeo: Empate con sabor a derrota para Marruecos ante Brasil

Marruecos y Brasil empataron 1-1 este domingo en la primera jornada del Mundial 2026.

Marruecos dominó gran parte del partido y generó varias ocasiones, aunque falló en la definición.

Marruecos empezó con presión alta y abrió el marcador en el 21' gracias a un tanto de Ismail Saibari, asistido por Ibrahim Díaz.

Marruecos pudo ampliar la ventaja poco después con un disparo de Díaz, pero Alisson Becker lo detuvo.

Sin embargo, Brasil respondió rápido y empató con un gran disparo de Vinicius Junior dentro del área en el 32’.

Ambos equipos iniciaron la segunda parte con precaución defensiva.