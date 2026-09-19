El Al-Ahli saudí cayó ante su anfitrión, el Sundowns sudafricano, por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos esta tarde de sábado, en el marco de la competición de la Copa de África, Asia y el Pacífico, clasificatoria para la siguiente fase del torneo de la Copa Intercontinental.
El Al-Ahli entró al partido con la ambición de lograr la victoria ante el campeón de África, pero se encontró en un enfrentamiento abierto desde los primeros minutos, después de que ambos equipos intercambiaran ataques y ocasiones, con una evidente rapidez en la transición de la defensa al ataque, antes de que el Sundowns sentenciara el duelo con un segundo gol en los últimos minutos.