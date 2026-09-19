El partido comenzó con enfoque ofensivo por ambas partes, y el Sundowns estuvo cerca de abrir el marcador de forma temprana cuando lanzó un disparo en el minuto tres, pero llegó directamente a las manos de Édouard Mendy, que lo controló sin mayor dificultad.

El Al-Ahli respondió rápidamente, y estuvo cerca de marcar en el minuto 11, después de que Ziyad Al-Johani recibiera un pase de Ivan Toney dentro del área, antes de rematar un balón potente que golpeó el poste izquierdo, con lo que el equipo saudí desperdició la oportunidad de adelantarse.

Y apenas seis minutos después, el Sundowns logró llegar a la portería del Al-Ahli, después de que Nuno Santos anotara el primer gol en el minuto 17 con un cabezazo, aprovechando un balón que llegó al área en medio de la ausencia de la cobertura necesaria de la defensa del equipo saudí.









Pero el Al-Ahli no tardó en responder, y consiguió lograr el empate en el minuto 19, después de que Firas Al-Buraikan lanzara un disparo hacia la portería, antes de que el portero del Sundowns lo desviara por error hacia el interior de su propia red, con lo que el equipo saudí regresó rápidamente al partido.



