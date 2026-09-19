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من مباراة الأهلي وصن داونزX/AlAhli_FC
GOAL
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Vídeo: el Sundowns fulmina al Al-Ahli saudí y se corona campeón de medio mundo

Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Sudáfrica
Arabia Saudita

Una cumbre que cumplió lo prometido

El Al-Ahli saudí cayó ante su anfitrión, el Sundowns sudafricano, por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos esta tarde de sábado, en el marco de la competición de la Copa de África, Asia y el Pacífico, clasificatoria para la siguiente fase del torneo de la Copa Intercontinental.

El Al-Ahli entró al partido con la ambición de lograr la victoria ante el campeón de África, pero se encontró en un enfrentamiento abierto desde los primeros minutos, después de que ambos equipos intercambiaran ataques y ocasiones, con una evidente rapidez en la transición de la defensa al ataque, antes de que el Sundowns sentenciara el duelo con un segundo gol en los últimos minutos.

  • imago-sport-1063233327.jpgNurPhoto

    Comienzo abierto: los Sundowns golpean primero

    El partido comenzó con enfoque ofensivo por ambas partes, y el Sundowns estuvo cerca de abrir el marcador de forma temprana cuando lanzó un disparo en el minuto tres, pero llegó directamente a las manos de Édouard Mendy, que lo controló sin mayor dificultad.

    El Al-Ahli respondió rápidamente, y estuvo cerca de marcar en el minuto 11, después de que Ziyad Al-Johani recibiera un pase de Ivan Toney dentro del área, antes de rematar un balón potente que golpeó el poste izquierdo, con lo que el equipo saudí desperdició la oportunidad de adelantarse.

    Y apenas seis minutos después, el Sundowns logró llegar a la portería del Al-Ahli, después de que Nuno Santos anotara el primer gol en el minuto 17 con un cabezazo, aprovechando un balón que llegó al área en medio de la ausencia de la cobertura necesaria de la defensa del equipo saudí.



    Pero el Al-Ahli no tardó en responder, y consiguió lograr el empate en el minuto 19, después de que Firas Al-Buraikan lanzara un disparo hacia la portería, antes de que el portero del Sundowns lo desviara por error hacia el interior de su propia red, con lo que el equipo saudí regresó rápidamente al partido.


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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Ahly falla y Trincao sigue desperdiciando ocasiones

    El ritmo del encuentro no bajó tras el empate; al contrario, ambos equipos siguieron buscando el segundo tanto. El Al-Ahly estuvo cerca de darle la vuelta al marcador en el minuto 23, cuando Francisco Trincão quedó solo ante la portería tras un pase de Ivan Toney, pero remató la pelota junto al poste izquierdo.

    El Sundowns respondió con un intento peligroso en el minuto 33, después de insistir con los centros por detrás de los defensas del Al-Ahly. Uno de ellos llegó a un jugador del conjunto sudafricano, que se elevó y remató de cabeza con potencia, pero Édouard Mendy brilló al detenerla y salvó a su portería de encajar el segundo gol.

    Antes del final de la primera parte, Trincão volvió a aparecer en la zona de peligro, tras disponer de una nueva ocasión mediante un centro, pero no logró convertirla en gol, ya que su cabezazo pasó a pocos centímetros de la portería del Sundowns.

    De este modo, la primera parte terminó con empate 1-1, en un duelo que presenció ocasiones para ambos lados, aunque el Al-Ahly podría haberse marchado al vestuario por delante si hubiera aprovechado una de las oportunidades que tuvo, especialmente el mano a mano de Trincão y el disparo de Al-Juhani que se estrelló contra el poste.

  • Oportunidades mutuas: el Al Ahly busca el desenlace

    La segunda parte comenzó con fuerza por ambos bandos, y el Al-Ahli intentó llegar a la portería del Sundowns moviéndose en los espacios y generando ocasiones desde la profundidad, pero no logró aprovechar uno de sus intentos más destacados en el minuto 56.

    La ocasión llegó tras un pase de Valentine Atangana en profundidad, aunque los jugadores del Al-Ahli no pudieron manejarla de la forma ideal, desperdiciándose una nueva oportunidad que podría haber dado la ventaja al equipo saudí en el partido.

    En contrapartida, el Sundowns no dejó de amenazar la portería del Al-Ahli, y estuvo cerca de recuperar la ventaja en el minuto 65, después de que un balón llegara a un jugador del equipo dentro de los límites del área, quien saltó y remató de cabeza pasando lejos de la portería, con un peligro evidente sobre la defensa del Al-Ahli.

    Lee también: Vídeo: apoyo y ataque; Al-Faraj estalla antes de la batalla entre el Al-Ahli y el Sundowns

    Con el paso del tiempo, el partido se volvió más abierto, y los espacios empezaron a aparecer en mayor medida entre las líneas de ambos equipos, lo que hizo que cada ataque llevara consigo la posibilidad de cambiar el resultado, especialmente porque el Al-Ahli no logró aprovechar las ocasiones que se le presentaron durante todo el encuentro.

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  • Santos regresa y Sundowns arrebata la victoria

    En el minuto 79, el Al-Ahli recibió un nuevo golpe después de que el Sundowns lograra marcar el segundo gol, tras un centro enviado por Modiba desde la banda derecha, para que Nuno Santos apareciera de nuevo dentro del área y la mandara a la red con un cabezazo.

    El gol supuso un duro golpe para las aspiraciones del Al-Ahli, especialmente porque el conjunto saudí buscaba llegar a un segundo tanto que le diera la ventaja, pero se encontró de nuevo por detrás ante el campeón de África, pocos minutos antes del final del partido.

    El Al-Ahli intentó reaccionar en los últimos minutos y buscar el gol del empate, pero la defensa del Sundowns mantuvo su ventaja y logró neutralizar los intentos tardíos del conjunto saudí hasta el pitido final.

    Con este resultado, el Al-Ahli cayó ante el Sundowns por 2-1, y el equipo sudafricano se llevó el enfrentamiento gracias al doblete de Nuno Santos, mientras que el gol del Al-Ahli no fue suficiente para evitar la derrota, en un partido en el que el conjunto saudí desperdició más de una ocasión que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

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