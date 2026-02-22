VÍDEO: El furioso exjugador del Arsenal Jack Wilshere es arrastrado lejos de los aficionados del Luton por sus propios compañeros en unas escenas desagradables

Wilshere se refirió a los abucheos y burlas que le dirigieron cuando habló con la prensa después del partido, sin entrar en detalles sobre su airada respuesta. Dijo: «En primer lugar, entiendo su frustración, de verdad, lo he dicho muchas veces, pero ahora mismo los necesitamos.

No es que los jugadores no lo intenten, lo dan todo cada día. Trabajamos muy, muy duro para intentar ganar los partidos y hacer felices a los aficionados.

Creo que se puede ver que los jugadores realmente carecen de fe, carecen de confianza. Es difícil cuando en el primer minuto hay abucheos, pero ahora mismo todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que permanecer juntos.

No tenemos derecho a presentarnos y ganar partidos y esperar que podamos hacerlo, porque no podemos, y se ve claramente que en este momento no es así.

No creo que empezáramos muy bien, pero teníamos intención, queríamos jugar de una determinada manera y luego tuvimos un poco de ritmo. Marcamos y luego intentamos mantener la ventaja, lo que para mí indica que los jugadores carecen de confianza, carecen de fe».

El entrenador del Burton, Gary Bowyer, dijo que creía que los Brewers podrían haber sacado más de un punto de su visita a Luton: «Creo que era lo mínimo que nos merecíamos. Al venir aquí, contra un equipo que estaba en la Premier League hace dos años, si miras la calidad de la plantilla, han sido capaces de fichar a alguien como Nahki Wells, lo que demuestra la fuerza y la profundidad que tienen.

«Luego les regalamos una oportunidad, lo cual fue muy malo por nuestra parte, pero les pedimos que siguieran luchando y tenemos un grupo de luchadores. En mi opinión, tuvimos las mejores ocasiones del partido, pero salimos en la segunda parte, hicimos cambios ofensivos, fuimos a por todas y pasamos a un 4-4-2.

También pusimos a Fabio en la banda. No ha tenido muchas oportunidades últimamente, pero su actitud y su profesionalidad nunca han estado en duda y me alegro mucho por él de que haya rematado ese centro».