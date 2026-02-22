Goal.com
En directo
Jack Wilshere Luton Burton Albion 2025-26Getty/X
Chris Burton

Traducido por

VÍDEO: El furioso exjugador del Arsenal Jack Wilshere es arrastrado lejos de los aficionados del Luton por sus propios compañeros en unas escenas desagradables

El exjugador del Arsenal Jack Wilshere tuvo que ser apartado por sus propios compañeros de un enfrentamiento con los agitados aficionados del Luton tras el decepcionante empate 1-1 con el Burton Albion en Kenilworth Road. Los Hatters dejaron escapar dos puntos en los últimos minutos del partido, lo que provocó que algunos aficionados descargaran su frustración contra Wilshere mientras este se dirigía al túnel.

  • Por qué Wilshere se mostró agitado tras el último partido contra el Luton

    Nahki Wells adelantó al Luton en el minuto 13, mientras el equipo de Wilshere buscaba una victoria que le diera moral en casa y le acercara a los puestos de play-off de la League One. Sin embargo, encajaron un dramático empate en el minuto 92 por obra de Fabio Tavares.

    Wilshere estaba comprensiblemente decepcionado mientras cruzaba el campo con paso pesado hacia los vestuarios. Antes de llegar, fue objeto de insultos desde las gradas. El exinternacional inglés reaccionó, se acercó a los espectadores y los miró fijamente. Fue apartado de allí antes de que la situación se tornara desagradable.

    • Anuncios

  • Mira cómo se llevan a un enfadado Wilshere para evitar que se enfrente a los aficionados.

  • Wilshere respondió a los abucheos de los seguidores del Hatters.

    Wilshere se refirió a los abucheos y burlas que le dirigieron cuando habló con la prensa después del partido, sin entrar en detalles sobre su airada respuesta. Dijo: «En primer lugar, entiendo su frustración, de verdad, lo he dicho muchas veces, pero ahora mismo los necesitamos.

    No es que los jugadores no lo intenten, lo dan todo cada día. Trabajamos muy, muy duro para intentar ganar los partidos y hacer felices a los aficionados.

    Creo que se puede ver que los jugadores realmente carecen de fe, carecen de confianza. Es difícil cuando en el primer minuto hay abucheos, pero ahora mismo todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que permanecer juntos.

    No tenemos derecho a presentarnos y ganar partidos y esperar que podamos hacerlo, porque no podemos, y se ve claramente que en este momento no es así.

    No creo que empezáramos muy bien, pero teníamos intención, queríamos jugar de una determinada manera y luego tuvimos un poco de ritmo. Marcamos y luego intentamos mantener la ventaja, lo que para mí indica que los jugadores carecen de confianza, carecen de fe».

    El entrenador del Burton, Gary Bowyer, dijo que creía que los Brewers podrían haber sacado más de un punto de su visita a Luton: «Creo que era lo mínimo que nos merecíamos. Al venir aquí, contra un equipo que estaba en la Premier League hace dos años, si miras la calidad de la plantilla, han sido capaces de fichar a alguien como Nahki Wells, lo que demuestra la fuerza y la profundidad que tienen.

    «Luego les regalamos una oportunidad, lo cual fue muy malo por nuestra parte, pero les pedimos que siguieran luchando y tenemos un grupo de luchadores. En mi opinión, tuvimos las mejores ocasiones del partido, pero salimos en la segunda parte, hicimos cambios ofensivos, fuimos a por todas y pasamos a un 4-4-2.

    También pusimos a Fabio en la banda. No ha tenido muchas oportunidades últimamente, pero su actitud y su profesionalidad nunca han estado en duda y me alegro mucho por él de que haya rematado ese centro».

  • Wilshere ha seguido los pasos de Rooney y Lampard y se ha pasado a la dirección técnica.

    Wilshere ha llevado al Luton al décimo puesto de la tabla de la League One, a seis puntos de los puestos de play-off. Se trata de su primer puesto como entrenador permanente, tras tomar las riendas del Kenilworth Road en octubre de 2025, después de disfrutar de una breve etapa como entrenador interino del Norwich la temporada pasada.

    El canterano del Arsenal solo tiene 34 años, tras verse obligado a colgar las botas en 2002, y está ansioso por demostrar su valía en el mundo del entrenamiento después de ver cómo sus antiguos compañeros de la selección inglesa Wayne Rooney, Steven Gerrard y Frank Lampard han tenido suerte dispar en los banquillos.

0