Las imágenes muestran al internacional escocés encorvado y visiblemente agotado mientras los equipos se preparaban para reanudar el partido con el marcador empatado a 0-0. Momentos después, el jugador de 29 años fue incapaz de contener lo que había ingerido en el descanso y vomitó violentamente sobre el césped. A pesar de las alarmantes imágenes, McBurnie se recuperó y, sorprendentemente, permaneció en el campo durante los 90 minutos, mientras el Hull mantenía su lucha por el ascenso. Tras el pitido final, el exjugador del Sheffield United recurrió a las redes sociales para abordar el vídeo que había preocupado a los aficionados por su bienestar. Con una buena dosis de humor autocrítico, McBurnie identificó al culpable de su malestar durante el partido. En una publicación en X, junto con emojis de risa y vómitos, el delantero bromeó: «Quizás tenga que reducir los geles de cafeína en el descanso». Su respuesta desenfadada confirmó que se trataba de una reacción temporal a sus suplementos energéticos y no de un virus persistente.
VÍDEO: El delantero del Hull City, Oli McBurnie, VOMITA en el campo y culpa a los geles de cafeína
McBurnie explica su malestar durante el partido.
El Hull City mantiene su impulso ascendente
A pesar del desgaste físico de su delantero estrella, el Hull City logró superar el complicado partido fuera de casa y se llevó una importante victoria por 1-0. Matt Crooks marcó el gol decisivo en la segunda parte, asegurando que la desagradable experiencia de McBurnie no fuera en vano. El Hull City ha demostrado su habilidad para ganar sin brillo esta temporada, una característica que a menudo es necesaria para superar el agotador calendario de 46 partidos de la segunda división inglesa. El resultado mantiene a los Tigers en la lucha por volver a la Premier League, ya que buscan poner fin a una década de exilio de la máxima categoría y asegurarse una plaza en los play-offs.En declaraciones a la BBC Radio Humberside, el entrenador Sergej Jakirovic fue sincero sobre las deficiencias de su equipo a lo largo del encuentro, afirmando: «No jugamos bien, nuestro rendimiento fue mediocre. Perdimos muchas posesiones, se puede jugar pero sin tener el control, (cometimos) errores no forzados, regalando el balón. En el descanso acordamos que podíamos jugar con mucha más confianza, ser más verticales y aumentamos la energía con los cambios, (no estuvimos) al 100 % en la primera parte. Estaba enfadado, no era nuestra cara, nuestro rendimiento. Ya no me importan las impresiones, pero me gustaría que jugáramos mucho mejor. Sentí que tuvimos una oportunidad porque estuvimos principalmente en nuestra mitad. Conseguimos tres puntos, que es lo más importante».
¿Qué les depara el futuro a McBurnie y al Hull City?
Con la lucha por el ascenso en pleno apogeo, la presencia de McBurnie será vital para el resto de la campaña, aunque es probable que reconsidere su enfoque nutricional para los próximos partidos. Se ha convertido en un héroe de culto en el MKM Stadium desde su fichaje el verano pasado, y su capacidad para aguantar todo el partido a pesar de sus molestias físicas en Fratton Park personifica el coraje que Jakirovic quiere ver. A medida que se intensifica la carrera por la Premier League, el Hull City necesitará que su máximo goleador mantenga la compostura —y sus suplementos de medio tiempo— bajo control si quiere superar con éxito los play-offs. El Hull City se enfrentará a su rival por el ascenso, el Ipswich Town, este martes en Portman Road.