VÍDEO: El delantero del Hull City, Oli McBurnie, VOMITA en el campo y culpa a los geles de cafeína

A pesar del desgaste físico de su delantero estrella, el Hull City logró superar el complicado partido fuera de casa y se llevó una importante victoria por 1-0. Matt Crooks marcó el gol decisivo en la segunda parte, asegurando que la desagradable experiencia de McBurnie no fuera en vano. El Hull City ha demostrado su habilidad para ganar sin brillo esta temporada, una característica que a menudo es necesaria para superar el agotador calendario de 46 partidos de la segunda división inglesa. El resultado mantiene a los Tigers en la lucha por volver a la Premier League, ya que buscan poner fin a una década de exilio de la máxima categoría y asegurarse una plaza en los play-offs.

En declaraciones a la BBC Radio Humberside, el entrenador Sergej Jakirovic fue sincero sobre las deficiencias de su equipo a lo largo del encuentro, afirmando: «No jugamos bien, nuestro rendimiento fue mediocre. Perdimos muchas posesiones, se puede jugar pero sin tener el control, (cometimos) errores no forzados, regalando el balón. En el descanso acordamos que podíamos jugar con mucha más confianza, ser más verticales y aumentamos la energía con los cambios, (no estuvimos) al 100 % en la primera parte. Estaba enfadado, no era nuestra cara, nuestro rendimiento. Ya no me importan las impresiones, pero me gustaría que jugáramos mucho mejor. Sentí que tuvimos una oportunidad porque estuvimos principalmente en nuestra mitad. Conseguimos tres puntos, que es lo más importante».