VIDEO: ¡Desilusión para Rio Ferdinand! Leny Yoro elige a la leyenda del Real Madrid, Sergio Ramos, sobre el ex defensa central del Manchester United y revela su admiración por la estrella del Barcelona, Pedri

A pesar de la decisión final, Yoro ofreció una visión sobre cómo ve su propio juego durante el desafío. Al verse obligado a elegir entre la legendaria pareja del United formada por Ferdinand y Vidic en la semifinal, se inclinó por el inglés por una razón específica. "Mi estilo es más como el de Ferdinand, así que voy a decir Ferdinand," explicó Yoro al presentador.

Aunque Yoro claramente tiene a Ferdinand en alta estima, colocándolo entre sus dos mejores defensores de todos los tiempos, el atractivo de la carrera llena de trofeos del español resultó demasiado fuerte para ignorar. Ferdinand puede haber ganado la batalla por la firma de Yoro, pero ha perdido la batalla por su estatus de GOAT.

El resultado final sirve como un giro ligeramente irónico dado el contexto de la llegada de Yoro al United. Está bien documentado que Ferdinand jugó un papel significativo en convencer al adolescente de mudarse a Old Trafford el verano pasado, actuando como mentor y vendiéndole el proyecto cuando el Real Madrid -donde Ramos cimentó su legado- también estaba muy interesado.

"Me llamó. En primer lugar, realmente me impresionó hablar con él y, sí, hablamos como 10 minutos sobre el Man United," dijo Yoro cuando se unió al club.

"Me ayudó mucho a tomar mi decisión. Fue realmente un honor hablar con él. Me habló sobre el club, y que este es un club histórico con una gran historia, y si voy allí necesito luchar por el club, estar listo, porque este es el mejor club del mundo. Para mí, fue muy bueno hablar sobre esto."