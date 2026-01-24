Y Mane recibió la bienvenida adecuada a su regreso al equipo de la Pro League saudí, con Cristiano Ronaldo y compañía saludando al atacante con una serie de abrazos y un pastel especial para conmemorar el triunfo de Senegal en el norte de África.

Mane fue clave en el segundo éxito de Senegal en la AFCON de su historia, anotando dos veces y proporcionando tres asistencias adicionales en su camino para levantar el trofeo. Y Al-Nassr organizó un espectáculo para dar la bienvenida al jugador de 33 años de regreso a Oriente Medio.

Al-Nassr publicó un video en su cuenta de X de Mane reuniéndose con sus compañeros de equipo y el entrenador Jorge Jesús con el título: "Dando la bienvenida de vuelta a nuestro campeón, Sadio Mane. A la manera de Nassr." Ronaldo, mientras tanto, estuvo presente para cortar el pastel y celebrar la exitosa campaña de la Copa Africana de Naciones del delantero.