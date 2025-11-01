VIDEO: ¡De tal palo tal astilla! Cristiano Jr sigue los pasos de su padre Cristiano Ronaldo al anotar su primer gol con la selección sub-16 de Portugal con una definición clínica

La educación futbolística del joven delantero ha sido tan global como la carrera de su padre. Después de haber pasado tiempo en las academias juveniles del Real Madrid y la Juventus, Cristiano Jr. forma ahora parte de la academia del Al-Nassr en Arabia Saudita, donde su padre sigue brillando en la Saudi Pro League. El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones siempre ha hablado abiertamente sobre el potencial futbolístico de su hijo. Pero también ha sido cuidadoso al equilibrar el elogio con perspectiva.

"Él es muy competitivo, como yo cuando era joven, y no le gusta perder," dijo. "No ejerzo una gran presión; ejerzo un poco. Ya tiene presión por ser el hijo de Cristiano. Déjalo cometer sus propios errores, pero espero que en el futuro pueda convertirse en un jugador profesional."

A principios de este año, deslumbró con la selección Sub-15 de Portugal en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, anotando dos veces en la final para llevar a su equipo a una victoria de 3-2 sobre los anfitriones. Es un trabajo difícil crecer como el hijo de Ronaldo. Cada toque, cada gol, especialmente cada fallo, inevitablemente se comparará con la brillante carrera de su padre. El legado de Ronaldo padre en el escenario internacional es simplemente asombroso, ya que ha anotado 143 goles en 225 apariciones con Portugal, el más en la historia. Guió a Portugal a su primer triunfo en el Campeonato Europeo en 2016 y a dos títulos subsecuentes de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025. Para Ronaldo Jr., el desafío no es replicar ese récord sino forjar el suyo propio. Sin embargo, si el gol del sábado fue una indicación, está siguiendo ese camino con una confianza notable.