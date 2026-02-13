Translated by
VÍDEO: Bryan Mbeumo, estrella del Manchester United, supera a Adama Traoré en una carrera de velocidad en el minuto 91
El motor de Mbeumo salva el día
El incidente ocurrió en el tiempo añadido del partido que terminó en empate 1-1 entre el United y el West Ham en el London Stadium. En el minuto 91, los Hammers buscaban golpear al United en un contraataque y el balón le llegó a Callum Wilson, quien avanzó con intención. Adama Traoré, considerado uno de los jugadores más rápidos en la historia de la Premier League, aceleró para apoyar el contraataque, buscando alejarse de la defensa del United.
Sin embargo, Mbeumo tenía otros planes. A pesar de haber jugado los 90 minutos completos, el delantero del United demostró una resistencia increíble y una velocidad impresionante al correr 70 metros hacia su propia portería. Como muestra el vídeo a continuación, Mbeumo no solo siguió el ritmo de Traore, que acababa de entrar en el campo como suplente, sino que lo superó, cortando la línea de pase y neutralizando el peligro. El esfuerzo defensivo fue recibido con vítores por parte de la afición visitante, que rápidamente se ha encariñado con el estilo de juego desinteresado de Mbeumo desde su llegada procedente del Brentford.
Ver el vídeo
Un punto crucial para los hombres de Carrick
La carrera resultó ser una intervención vital en un partido que se mantuvo en equilibrio hasta el pitido final. El West Ham se había adelantado gracias a Tomas Soucek en el minuto 50 y parecía dispuesto a llevarse los tres puntos. Sin embargo, la persistencia del United dio sus frutos cuando el suplente Benjamin Sesko apareció con un dramático empate en el minuto 96 para salvar un punto para el equipo de Michael Carrick.
La disciplina defensiva de Mbeumo hará las delicias de Carrick, que ha pedido más intensidad a su línea de ataque. Aunque la asistencia para el empate fue del camerunés, fue su disposición a hacer el trabajo sucio en el otro extremo del campo lo que llamó la atención de los expertos y los aficionados.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
El empate mantiene al United en la lucha por los puestos de la Liga de Campeones, aunque sentirán que deberían haber ofrecido más en el último tercio antes del drama final. Mbeumo, que ya suma nueve goles y dos asistencias en la Premier League esta temporada, sigue siendo uno de los pocos rayos de luz en una campaña de transición.
El United tendrá una semana sin competición, ya que esta semana se disputa la FA Cup. Los Red Devils quedaron eliminados en la ronda anterior contra el Brighton, por lo que su próximo partido será el 23 de febrero, cuando viajen a Merseyside para enfrentarse al Everton, seguido una semana más tarde por un partido en casa contra el Crystal Palace.
Traore y el West Ham, sin embargo, siguen en la competición y se enfrentarán al Burton, que actualmente lucha por evitar el descenso en la League One.