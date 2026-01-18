Stockport County v Wolverhampton Wanderers U21 - Vertu TrophyGetty Images Sport
VIDEO: ¿Autogol del año en la League One? Insólito error decide el triunfo del Stockport

Hinchliffe protagonizó el blooper del año en League One: su despeje rebotó en Olowu y terminó en su propia portería en el Stockport vs Rotherham.

  • Stockport gana pero marca un inolvidable autogol

    Stockport se impuso 3-2 el sábado en un partido que será recordado, sobre todo, por el insólito autogol del portero Ben Hinchliffe.

    El conjunto local abrió el marcador gracias a un autogol del defensor de Rotherham, Sean Raggett. Sin embargo, justo antes del descanso llegó la jugada más increíble del encuentro: Hinchliffe intentó despejar el balón, lo estrelló en la espalda de su compañero Joe Olowu y lo vio rebotar por encima de él hasta terminar dentro de su propia portería.

    Más tarde, Cameron Dawson firmó el tercer autogol del partido, devolviéndole la ventaja a Stockport (2-1). Finalmente, Sam Nombe y Benony Breik Andresson cerraron el marcador en un vibrante duelo de cinco goles.

  • 'Una decisión loca y un incidente extraño'

    El técnico de Stockport, Dave Challinor, reconoció tras el partido que el insólito autogol terminó afectando a su equipo. En declaraciones a la prensa, señaló:

    “Empezamos el partido realmente bien y logramos ponernos en ventaja. Pero en los primeros 30 minutos debimos hacer más para aprovechar el momento e ir por el segundo gol.

    Después nos vimos demasiado perjudicados por una decisión absurda y un incidente extraño que, sinceramente, muy poca gente —o quizá nadie— había visto antes. Son cosas que pasan.

    No podemos quedarnos conformes con eso. Lo que más me molestó fue nuestra reacción: el equipo se cerró en sí mismo y dejó de competir como debía.”

    ¿Qué sigue?

    Ben Hinchliffe seguramente fue el jugador más aliviado en el campo cuando Stockport logró quedarse con los tres puntos, resultado que los mantiene en la pelea por el ascenso al Championship.

    El equipo dirigido por Dave Challinor cierra el fin de semana en la cuarta posición de la tabla, mientras que el Rotherham continúa en una situación delicada en la parte baja de la clasificación.

