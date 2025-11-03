VIDEO: ¡Antony, eso es increíble! El exjugador del Manchester United marca dos goles sublimes de larga distancia mientras el brasileño brilla en la dominante victoria del Real Betis sobre Mallorca

Habiendo logrado solo 12 goles para los Red Devils en 96 apariciones, Antony ya ha igualado ese registro en 32 presentaciones con el Betis. Tiene cinco goles a su nombre esta temporada, con un brillante doblete registrado contra el Mallorca.

Habían pasado menos de 10 minutos cuando Antony abrió el marcador en ese partido. Se le permitió desplazarse hacia el interior desde el extremo derecho, jugar una pared en el borde del área y lanzar un disparo bajo al ángulo inferior desde 25 metros.

El segundo gol de Antony, que llegó poco después de la media hora, fue aún mejor. Una vez más, pudo intercambiar pases con un compañero de equipo fuera del área de penalti antes de tener una clara visión de la meta. En esta ocasión, curvó un disparo sublime hacia el poste opuesto. El Betis pudo añadir un tercero gracias a Abde Ezzalzouli antes del descanso, con Antony como asistente, y terminó ganando 3-0.