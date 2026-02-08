Goal.com
VÍDEO: Antony emula la icónica celebración de Cristiano Ronaldo tras un golazo desde larga distancia que deja al Atlético de Madrid hundido

Antony brilla con el Betis: golazo desde la frontal y celebra al estilo CR7, asegurando la victoria 1-0 sobre el Atlético de Madrid.

  • Antony copia la celebración de Ronaldo tras marcar un golazo

    El exjugador del Manchester United, Antony, ha continuado su resurgir en el Betis tras su fichaje permanente por el club de La Liga el pasado verano. El domingo, anotó el único gol del partido a domicilio ante el Atlético de Madrid: recortó hacia dentro para acomodarse el balón en su pierna izquierda y remató al primer palo desde larga distancia, sorprendiendo al portero Jan Oblak.

    El internacional brasileño aprovechó la ocasión para rendir homenaje a su excompañero en el United, Cristiano Ronaldo, al reproducir una de las icónicas celebraciones del astro portugués.

    No es la primera vez que Antony demuestra su admiración por Ronaldo. Poco después de unirse al United en 2022, comentó sobre su nuevo compañero: "Las palabras no pueden describir a Cristiano, el mejor del mundo. En apenas unos días he aprendido mucho de él. Tiene una mente extraordinaria y, siempre que hablo con él, saco mucho provecho".

    Recientemente, Antony ha sido comparado con CR7 por su compañero en el Betis, Marc Bartra, quien aseguró que el brasileño es "una mezcla de Ronaldo y Neymar" tras sus actuaciones decisivas para el equipo verdiblanco.

  • Pellegrini habla sobre la victoria del Betis y el autor del gol de la victoria, Antony

    Según Marca, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, declaró al final del partido tras la victoria —que llegó apenas tres días después de la dura derrota por 5-0 ante el Atlético en la Copa del Rey—: "Ha sido clave mantener la seguridad defensiva y no encajar tres goles como en el partido anterior. Nos mantuvimos alerta, concentrados e intensos, y no permitimos que el Atlético de Madrid tuviera los espacios que tuvo el jueves".

    Sobre Antony, el técnico chileno añadió: "Estoy contento por él, porque marcó un gran gol. Viene con problemas de pubalgia, que no le impiden jugar, aunque el dolor se intensifica cuando hace frío. Trabajó mucho en la banda. El Atlético tiene laterales que se incorporan constantemente al ataque, así que fue un esfuerzo completo del equipo, tanto en defensa como en ataque".

    El Betis mantiene su impulso europeo con una victoria importante

    El Betis reforzó su control sobre la quinta plaza de La Liga con esta victoria, y Antony podría tener un papel clave si el equipo andaluz quiere luchar por un puesto en la Champions League al final de la temporada.

    El exextremo del Ajax tuvo dificultades en Old Trafford tras su fichaje millonario de 86 millones de libras (116 millones de dólares), pero ha vuelto a reencontrarse con su mejor versión en La Liga. Antony se suma a la lista de exjugadores del United que han recuperado su rendimiento en otros clubes en los últimos años, junto a nombres como Marcus Rashford, Scott McTominay y Rasmus Hojlund.

