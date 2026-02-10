VÍDEO: Andreas Pereira sabotea a Memphis Depay cuando su excompañero en el Manchester United resbala y falla un penalti en el derbi entre Corinthians y Palmeiras.
El acto de sabotaje de Pereira queda impune.
Depay podría no haber fallado el lanzamiento de penalti si no hubiera sido por las artimañas de Pereira. Se vio al centrocampista del Palmeiras rascar con los pies el punto de penalti antes de que Depay se dispusiera a lanzar. La comentarista arbitral de ESPN, Renata Ruel, afirmó que las acciones de Pereira merecían una tarjeta amarilla, pero solo si el árbitro se hubiera dado cuenta, ya que el VAR no podía intervenir.
Afortunadamente para Pereira, el árbitro Raphael Claus no vio el incidente. Depay perdió el equilibrio al golpear el balón, que salió desviado sin peligro.
Mira cómo Pereira falla el penalti y Depay falla el tiro.
«Nunca he cometido un error en toda mi carrera».
Depay se pronunció en las redes sociales tras el partido, señalando las tácticas desleales de Pereira antes de lanzar un grito de guerra a los aficionados. «El resultado de anoche no refleja cómo fue el partido. Durante la mayor parte del encuentro demostramos que lo deseábamos más que ellos, pero, por desgracia, no fuimos lo suficientemente eficaces», escribió en Instagram.
«La jugada del penalti me deja un sabor amargo porque nunca he fallado en toda mi carrera. Todo el mundo vio lo que pasó, pero no pasa nada. Asumo la responsabilidad. Mantengo la cabeza alta y creo en mi equipo. Con el apoyo de los aficionados, pronto ganaremos más trofeos. Sigamos adelante».
Sin embargo, fue el segundo penalti fallado por Depay en su carrera en el Corinthians hasta la fecha. La temporada pasada, quedó en evidencia al ver cómo el portero atrapaba su lanzamiento a lo Panenka contra el Mirassol.
¿Qué les depara el futuro a Depay y Pereira?
Depay y Pereira jugaron juntos en el Manchester United entre 2015 y 2017, ayudando al club a ganar la FA Cup, la Europa League y la League Cup. Pereira permaneció en Old Trafford hasta 2022, pero Depay se marchó al Lyon en el verano de 2017 tras perder el favor del entonces entrenador de los Red Devils, José Mourinho, y pasó a jugar en el Barcelona y el Atlético de Madrid, antes de fichar por el Corinthians en 2024.
Volverá a la acción cuando el Corinthians se enfrente al Red Bull Bragantino en la Serie A brasileña el jueves, mientras que Pereira y el Palmeiras viajarán al Internacional al día siguiente.
