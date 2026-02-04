Vicepresidente de Newell's Old Boys anuncia plan ambicioso con Lionel Messi como cara del fútbol argentino

El vicepresidente de Newell’s, Juan Manuel Medina, declaró en una entrevista con TN: “Estamos trabajando para que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay nada más que eso. Es un proyecto que va más allá del club: es para la ciudad de Rosario, la provincia y el fútbol argentino”.

Sus comentarios sugieren que Messi podría incorporarse al club a préstamo desde Inter Miami durante la temporada baja de la MLS.

Al ser consultado sobre los detalles de un posible acuerdo, Medina explicó: “Todo depende de lo que podamos ofrecer en términos de infraestructura y un programa deportivo competitivo”.

El directivo también confirmó que ya hubo un primer contacto con el entorno de Messi: “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay decisiones”.