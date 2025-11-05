Getty Images Sport
El viaje de Chelsea a Qarabag estuvo marcado por un incidente racista durante un partido de la Youth League, mientras el equipo azerbaiyano envió una disculpa
El Chelsea de cinco estrellas aplasta al Qarabag.
Los jóvenes del Chelsea finalmente lograron una victoria por 5-0 sobre sus homólogos del Qarabag el miércoles por la tarde, pero tomó hasta la hora de juego para que el equipo del oeste de Londres encontrara el avance en Azerbaiyán. Sol Gordon abrió el marcador para los Blues, antes de que un doblete rápido de Jesse Derry viera a Chelsea dominar en los últimos 30 minutos.
Shumaira Mheuka y Frankie Runham agregaron el cuarto y quinto de Chelsea al final para reflejar su dominio sobre Qarabag. Los Blues han marcado ahora 19 goles en sus primeros cuatro partidos de la Liga Juvenil para dejarlos en la cima de la fase de la liga, habiendo ganado los cuatro partidos hasta ahora.
Sin embargo, la victoria sobre Qarabag se vio empañada por presuntos abusos racistas por parte de la afición local después del gol de Gordon. El árbitro ucraniano Dmytro Kubriak detuvo el partido durante unos minutos tras las quejas de los jugadores del Chelsea, y aunque parecía que el partido iba a ser abandonado, el equipo inglés terminó el juego y sometió a los anfitriones.
Chelsea emite una declaración contundente condenando el racismo
Chelsea emitió rápidamente un comunicado enérgico tras el incidente, declarando: "Somos conscientes de un incidente durante el partido de la Liga Juvenil de la Uefa de hoy en Azerbaiyán en el que, después de marcar un gol, varios de nuestros jugadores fueron sometidos a abusos racistas por parte de un individuo en el público.
"El racismo y todas las formas de comportamiento discriminatorio son completamente inaceptables y no tienen lugar en el fútbol ni en la sociedad. Condenamos enérgicamente las acciones del individuo responsable.
"Nuestros jugadores tienen el apoyo total de todos en el club, y hemos planteado el incidente inmediatamente al delegado del partido de Uefa y al club local: Esperamos que este asunto sea investigado a fondo bajo los procedimientos disciplinarios de Uefa.
"Estamos orgullosos de la forma en que nuestros jugadores y personal respondieron al incidente en el campo, informándolo rápidamente al árbitro, y aplaudimos a aquellos que manejaron el asunto de manera profesional y adecuada de acuerdo con los protocolos de la UEFA."
Qarabag pide disculpas al Chelsea
Qarabag se movió rápidamente para disculparse por el abuso, con un portavoz del club afirmando: "Lamentamos este incidente. No refleja los valores de nuestro club. Lo investigaremos a fondo".
Mientras tanto, la UEFA esperará el informe del árbitro antes de tomar cualquier medida contra el equipo azerbaiyano. Qarabag ya había sido reprendido anteriormente por la UEFA, que prohibió a un ex funcionario del club por comportamiento racista.
En noviembre de 2020, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA optó por prohibir a Nurlan Ibrahimov, quien había sido el oficial de prensa del club, de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol de por vida. Se alegó que Ibrahimov había hecho comentarios discriminatorios sobre los armenios, que posteriormente fueron eliminados.
La Federación de Fútbol de Armenia había pedido que el Qarabag fuera expulsado de las competiciones europeas, mientras que el propio club había abierto una investigación interna sobre el asunto. La UEFA también multó a Qarabag con 100.000 € por el incidente.
Chelsea empató en Azerbaiyán
El equipo mayor del Chelsea, por su parte, empató 2-2 con el Qarabag el miércoles por la noche. Estevao adelantó a los Blues en la primera mitad, pero Leandro Andrade y Marko Jankovic respondieron en los minutos 19 y 29, respectivamente. Alejandro Garnacho igualó el marcador en el partido de Champions League al comienzo de la segunda mitad, pero los Blues no pudieron marcar el tercero y el encuentro terminó en empate en Azerbaiyán.
El resultado significa que el Chelsea ha perdido solo uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, ganando seis veces en ese proceso. El equipo de Enzo Maresca ha recolectado siete puntos en sus primeros cuatro partidos europeos, dejando al equipo del oeste de Londres igualado con el Sporting y el Qarabag, y a un punto detrás de sus rivales, el Tottenham, en la tabla.
El Chelsea recibe a los Wolves este fin de semana mientras buscan ganar partidos de liga consecutivos por tercera vez esta temporada tras su victoria 1-0 contra el Tottenham el pasado fin de semana.
