Veteranas, novatas, disputas por puestos y más: 5 claves para el partido inaugural de la USWNT contra Argentina en la SheBelieves Cup

La selección femenina de Estados Unidos está lista para disputar su undécima SheBelieves Cup, en la que recibirá a Argentina, Canadá y Colombia. Será la segunda vez que la seleccionadora Emma Hayes participe en esta competición anual, que comienza el domingo y se prolongará hasta el próximo sábado. Llega al torneo, que se disputará en tres sedes, con un balance de 27 victorias, 3 empates y 2 derrotas al frente del equipo.

Mientras la selección estadounidense se prepara para su segunda serie de partidos para inaugurar el año, hay aún más en juego con la proximidad de la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

Por primera vez en más de un año, toda la plantilla de Hayes tendrá experiencia en la selección nacional, desde la veterana Lindsey Heaps, que ha disputado 170 partidos internacionales a lo largo de su carrera, hasta la recién llegada Riley Jackson, que vestirá la camiseta roja, blanca y azul por segunda vez.

La selección femenina de Estados Unidos se enfrentará primero a Argentina en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee, el domingo a las 5 p. m. ET. Esta será la segunda participación de Argentina en la SheBelieves Cup tras quedar cuarta en 2021. Ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones, con seis victorias para la selección estadounidense, incluida una victoria por 3-1 en Louisville, Kentucky, hace dos años.

El jueves, la defensa de la selección estadounidense Emily Sonnett y la centrocampista Sam Coffey hablaron con los medios de comunicación sobre su ilusión y concentración de cara al torneo.

«Estamos utilizando este torneo como prueba para la clasificación para la Copa del Mundo a finales de año», dijo Coffey. «Podemos enfrentarnos a cosas que no haríamos en una concentración normal: tres partidos en poco tiempo, cambios rápidos, penaltis si empatamos... toda la carga mental del torneo. Hay algo en juego. Hay un trofeo que ganar».

Desde veteranas hasta novatas, combinaciones de hermanas en las bandas y una batalla por el puesto de número 9, la selección femenina de Estados Unidos se prepara para otra SheBelieves Cup con mucho en juego.

GOAL analiza cinco claves antes del primer partido contra Argentina.