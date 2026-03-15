Verona-Génova, las notas de CM

Tras una primera parte de adaptación, en la segunda parte el equipo logra imponerse a sus rivales y se lleva a casa tres puntos muy importantes para el objetivo de la permanencia, consiguiendo además la victoria fuera de casa tras un largo periodo.

Bijlow 6: sufre poco y los rivales apenas le ponen en aprietos.

Marcandalli 6,5: partido sólido, no tiene miedo de subir por su banda y se muestra seguro en defensa.

Ostigard 7,5: hace un partido realmente brillante. En defensa neutraliza a Orban y en el área rival se impone de cabeza para sentenciar definitivamente el partido.

Vázquez 6,5: controla bien las distintas situaciones de juego, con buena organización.

Ellertsson 7: una espina clavada para los delanteros rivales, siempre mete la pierna para entorpecer las jugadas de Bowie y sus compañeros.

Malinovsky 6: partido con altibajos, que en conjunto puede considerarse suficiente. Quizá le falte un poco más de precisión. (Desde el minuto 26 de la segunda parte, Amorim 6: entra bien en el partido, haciéndose notar en las jugadas de contraataque.)

Frendrup 6,5: siempre bien en el centro de la acción, hace circular el balón rápidamente y se entiende bien con sus compañeros de línea.

Messias 7: corre mucho, cubriendo toda la banda. Buenas sus jugadas en el uno contra uno. Sale agotado. (min. 43 de la 2ª parte: Martin: s.v.)

Sabelli 5,5: un paso atrás respecto a sus últimas actuaciones, un poco impreciso en los pases. (min. 14 de la 2ª parte: Norton-Cuffy 6,5: entra muy bien en el partido, poniéndose al servicio de sus compañeros y transformando bien la acción de defensiva a ofensiva).

Colombo 6: buen carácter, en general suficiente. (min. 34 de la 2ª parte: Ekhator: s.v.)

Ekuban 5,5: le faltó más agresividad ante la portería, un poco comedido y tímido. (min. 15 de la 2ª parte: Vitinha 7: entra y da un giro al partido en pocos minutos. Hoy tuvo un impacto de los importantes, que recompensan la confianza de su entrenador.)

Entrenador De Rossi 7: un Genoa bien organizado que siempre sabe lo que tiene que hacer. Desde el banquillo también consigue encontrar excelentes suplentes.

