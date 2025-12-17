Getty Images Sport
El veredicto se acerca en el caso del Manchester City y los 115 cargos del Fair Play Financiero
El Manchester City sigue esperando una decisión
La audiencia sobre las presuntas infracciones del Manchester City a las normas financieras comenzó en septiembre de 2024 y se extendió durante 10 semanas. Hasta el momento, el fallo no se ha hecho público, y la prolongada duración del proceso ha sido objeto de numerosas críticas.
El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, declaró a BBC Sport: “No existe una alternativa cómoda a la aplicación de las reglas. Se trata de la integridad de la competición y, en última instancia, de su valor. Ese principio no puede ignorarse por ser demasiado difícil, complejo o costoso”.
Mientras continúa la larga espera por una resolución, han surgido especulaciones sobre las posibles sanciones en caso de que el City sea declarado culpable. Entre los escenarios que se manejan figuran la retirada de títulos, una severa deducción de puntos o incluso la expulsión del club de la liga.
El Manchester City ofrece una actualización en su informe financiero
El Manchester City ofreció una actualización sobre su situación en el informe financiero publicado esta semana. El club señaló: "En la fecha de publicación de estos estados, la comisión independiente continúa revisando el caso. Con base en su evaluación de las perspectivas y la viabilidad del Grupo, los directores confirman que existe una expectativa razonable de que el Grupo podrá continuar operando y cumplir con sus obligaciones a medida que venzan durante los 12 meses posteriores a la aprobación de estos estados financieros. En consecuencia, los estados financieros han sido elaborados bajo el principio de negocio en marcha”.
¿Veredicto antes de Navidad?
Para muchos aficionados al fútbol, el veredicto sobre las acusaciones de incumplimiento del Fair Play Financiero contra el Manchester City se ha hecho esperar más de lo previsto. En febrero, el técnico del City, Pep Guardiola, aseguró que esperaba un “veredicto y una sentencia” en el plazo de un mes, mientras que especulaciones más recientes apuntaban a que podría haber novedades durante el parón internacional de noviembre. Ninguna de esas previsiones se cumplió.
Ahora, Stefan Borson, exasesor financiero del Manchester City, ha señalado que el fallo podría conocerse antes de Navidad. En declaraciones a talkSPORT, junto a su compañero comentarista y ex presidente del Crystal Palace, Simon Jordan, afirmó: “Creo que Simon piensa que saldrá el próximo año, pero yo todavía creo que podría anunciarse antes de Navidad. La decisión ha sido inminente durante bastante tiempo. No hay mucho más que puedan hacer y no debería llevar tanto tiempo”.
La saga continuará incluso después del veredicto
Aunque un veredicto en esta prolongada saga sería recibido con alivio tras tanta espera, difícilmente marcará el final del caso. Se espera que el Manchester City apele cualquier resolución adversa y, en caso de resultar absuelto, incluso podría reclamar daños y perjuicios. Ambos escenarios abrirían la puerta a nuevos procesos legales y a más demoras.
Además, otros clubes podrían buscar compensaciones y recurrir a acciones legales si finalmente se imponen sanciones al City. El abogado Yasin Patel explicó a BBC Sport qué se puede esperar a continuación: “Sea cual sea el resultado, me temo que esto no será el final. Esta es una carrera de dos caballos que continuará. Cualquiera que sea el veredicto, no pensaría que ahí termina todo. Yo apelaría, estuviera de un lado o del otro”.
