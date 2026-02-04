"Es un verdadero capitán" - Didier Deschamps blinda a Kylian Mbappé tras las críticas

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, salió en defensa de su principal referente ante el creciente escrutinio sobre su contribución defensiva y sus registros de distancia recorrida. El estilo de juego de Kylian Mbappé ha sido cuestionado recientemente tanto en la prensa española como en la francesa, y el técnico abordó el tema de frente durante su comparecencia ante los medios en un festival.

Las críticas apuntan a que las métricas de kilómetros recorridos por Mbappé —inferiores a las de varios de sus compañeros— serían una señal de falta de implicación, especialmente en fases sin balón. Deschamps, sin embargo, fue tajante al rebatir esa lectura y sostuvo que exigirle un elevado volumen de carrera sería desaprovechar las cualidades que lo convierten en un futbolista diferencial.

El entrenador campeón del mundo remarcó que el análisis del fútbol moderno a menudo confunde el esfuerzo con la eficacia. En su visión, gestionar a un jugador del perfil de Mbappé implica asumir ciertos equilibrios para preservar la explosividad que le permite decidir partidos en el último tercio del campo.