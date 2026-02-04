Getty Images Sport
"Es un verdadero capitán" - Didier Deschamps blinda a Kylian Mbappé tras las críticas
Deschamps descarta las preocupaciones sobre el ritmo de trabajo
El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, salió en defensa de su principal referente ante el creciente escrutinio sobre su contribución defensiva y sus registros de distancia recorrida. El estilo de juego de Kylian Mbappé ha sido cuestionado recientemente tanto en la prensa española como en la francesa, y el técnico abordó el tema de frente durante su comparecencia ante los medios en un festival.
Las críticas apuntan a que las métricas de kilómetros recorridos por Mbappé —inferiores a las de varios de sus compañeros— serían una señal de falta de implicación, especialmente en fases sin balón. Deschamps, sin embargo, fue tajante al rebatir esa lectura y sostuvo que exigirle un elevado volumen de carrera sería desaprovechar las cualidades que lo convierten en un futbolista diferencial.
El entrenador campeón del mundo remarcó que el análisis del fútbol moderno a menudo confunde el esfuerzo con la eficacia. En su visión, gestionar a un jugador del perfil de Mbappé implica asumir ciertos equilibrios para preservar la explosividad que le permite decidir partidos en el último tercio del campo.
- Getty Images Sport
“No tiene el perfil para correr 11 km”.
En una valoración tajante sobre las características físicas de su capitán, Deschamps dejó claro que aficionados y analistas deben ajustar sus expectativas. El seleccionador explicó que Mbappé está diseñado para explotar en ráfagas de velocidad extrema, más que para sostener el desgaste constante propio de un mediocampista box-to-box, al ser cuestionado sobre su aparente falta de repliegue defensivo.
“Ese es tu análisis, pero no comparto esa visión, aunque algunos jugadores puedan correr menos que otros. Si esperas que recorra al menos 11 kilómetros por partido, olvídalo: no lo hará”, sentenció Deschamps.
"Actúa como un verdadero capitán"
Más allá del debate físico, Deschamps se propuso desmontar la narrativa que retrata al exjugador del Paris Saint-Germain como una figura distante o egoísta. El seleccionador ofreció una mirada interna a la relación del capitán con las jóvenes promesas del equipo, subrayando que la percepción externa de Mbappé no se corresponde en absoluto con la realidad del vestuario.
“Puede gustarte Kylian o no, pero los jugadores más jóvenes lo adoran”, reveló Deschamps.
“Existe esa imagen de que es egoísta e individualista y, aunque es cierto que un delantero debe tener algo de eso, puedo asegurarte que dentro de la selección francesa se comporta como un auténtico capitán”.
- Getty Images Sport
Mbappé, en racha con club y selección
Pese al constante escrutinio sobre su estilo de juego, los números de Mbappé hablan por sí solos. El delantero es el máximo goleador de LaLiga, con 22 tantos en 21 partidos, mientras el Real Madrid se mantiene a un solo punto del líder, el Barcelona, en medio del ruido institucional provocado por la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo.
En la Champions League, Mbappé también atraviesa un momento extraordinario: suma 13 goles en apenas siete encuentros. Sin embargo, ese rendimiento no fue suficiente para que el conjunto blanco se colara entre los ocho primeros, lo que lo obliga a disputar una eliminatoria de ‘play-off’ ante el Benfica de José Mourinho para asegurar su lugar en los octavos de final.
Con la selección francesa, el impacto es igualmente contundente. Ha marcado en cada uno de sus últimos seis partidos, con un total de ocho goles en ese tramo, una racha que respalda la tranquilidad de Deschamps de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.
