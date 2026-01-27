"Verás al diablo!" - Adriano estalla tras la estafa a su madre y lanza una dura advertencia al responsable

El ídolo del fútbol, recordado tanto por su imponente fortaleza física como por su temperamento explosivo durante su etapa como jugador, canalizó ahora esa intensidad en un mensaje intimidante dirigido a quien atentó contra su familia. En un video publicado en sus redes sociales, el exdelantero de 43 años no se guardó nada al dirigirse al responsable de haber estafado a su madre con una importante suma de dinero.

Adriano explicó que el estafador logró suplantar su identidad y, bajo engaños, convenció a su madre de transferir dinero. La traición a su confianza y el ataque a un familiar vulnerable desataron una reacción furiosa del exinternacional brasileño, quien fijó un plazo para la devolución del dinero antes de tomar medidas por su cuenta.

“Sinvergüenza, más te vale devolverlo, porque te voy a cazar como un demonio”, advirtió en el video.

El tono del mensaje fue subiendo rápidamente, con Adriano recurriendo a imágenes religiosas para subrayar la gravedad de su advertencia. Dejó claro que no tendría paciencia alguna y que el responsable había cruzado un límite imperdonable.