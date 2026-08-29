El Venezia actúa de inmediato tras la lesión de Franjic, con la llegada del agente libre Juan Jesus, que viene de importantes experiencias en la Serie A con Roma, Inter y Napoli.
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Venezia, llega el agente libre Juan Jesus
El defensa brasileño tenía otras ofertas del extranjero, pero ya ha aceptado la propuesta del Venezia, como confirma Triveneto Goal y confirma Alfredo Pedullà.
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