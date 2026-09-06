Giovanni Stroppa, entrenador del Venezia, habla tras la derrota de su equipo en el campo del Frosinone: "No salimos al campo, pensábamos que el partido empezaba a las 16:00, pero ya íbamos perdiendo 2-0. Conocemos la fuerza del Frosinone, que en los duelos es verdaderamente asfixiante, no fuimos capaces de aguantar. En ese sentido no hay comentarios que hacer".
AFP
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Venecia, amarga ironía para Stroppa: «Pensábamos que el partido empezaba a las 16:00»
El técnico del Venezia prosigue, como recoge Sportmediaset: "Luego hubo un verdadero equipo sobre el campo, que logró ganar duelos, y nosotros perdimos la calidad de los jugadores. En mi opinión, hay penalti sobre Adams cuando íbamos 2-1; y con el 2-2 Hainaut se queda mano a mano con el portero y dispara fuera. Encajamos el 3-2 como unos pardillos y nos vamos con un resultado negativo, da rabia. Me escuece porque remontar el partido así y perderlo me molesta".
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