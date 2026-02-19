La carrera para suceder a Laporta ha alcanzado su punto álgido tras la reciente dimisión del expresidente para dar inicio a las próximas elecciones. Con el fin de llenar el vacío de poder en el Camp Nou, el candidato Ciria ha recurrido a la figura más emblemática de la historia del club para encabezar su programa electoral. El miércoles, el equipo de campaña de Ciria, Moviment 42, desveló una pancarta colosal en el centro de Barcelona con la imagen de Messi.

El anuncio muestra de forma destacada la frase «Ganes de tornar-te a veure» (Estamos deseando volver a verte), una referencia directa al vacío emocional que ha dejado el ocho veces ganador del Balón de Oro. Al invocar el recuerdo del mejor jugador de la historia del club, Ciria se posiciona como el candidato capaz de sanar la relación fracturada entre la superestrella y la institución que fue su hogar durante más de dos décadas.

«Lo haremos todo bien. Eso es lo que te digo», declaró Ciria según MD. «Esto es un homenaje, un homenaje que no le dieron cuando fue expulsado del club y que realmente se merece. Esperamos estar a la altura de esa expectativa. Esperamos que todos los vídeos enviados por socios y aficionados de todo el mundo te demuestren que no es solo una persona la que habla».