AFP
"Esa es una posibilidad" - Unai Emery gana respaldo como opción fiable para el Manchester United
Una nueva era para el Manchester United
Mientras el Manchester United inicia la búsqueda de un nuevo entrenador permanente tras la destitución de Ruben Amorim, la leyenda del Arsenal, Sol Campbell, ha compartido su visión sobre el perfil que se necesita para triunfar en el banquillo de Old Trafford. Con Michael Carrick asumiendo el cargo de manera interina hasta el final de la temporada, la especulación se ha intensificado en torno al próximo técnico a largo plazo.
Para Campbell, la respuesta podría estar dentro de la propia Premier League, concretamente en Villa Park, donde Unai Emery ha relanzado su prestigio y se ha consolidado nuevamente como uno de los estrategas más astutos del futbol europeo.
En declaraciones a Paddy Power, Campbell detalló los rasgos que, a su juicio, debería priorizar la directiva del United. Considera que el club ya dejó atrás la etapa de apuestas arriesgadas y necesita una figura capaz de tender puentes entre la sala de juntas y la afición. En ese sentido, Emery encaja a la perfección: combina inteligencia táctica con el carácter y la resistencia mental necesarios para sobrevivir en la élite.
- Getty Images Entertainment
Emery, la mentalidad de gran club que le falta al Manchester United
Campbell considera que Emery es una “posibilidad” real para asumir el cargo, y señala el notable trabajo del técnico español en el Aston Villa como prueba de su idoneidad. Desde su regreso a Inglaterra, Emery ha transformado al club de pelear por evitar el descenso a convertirse en un habitual aspirante a puestos europeos, exhibiendo una consistencia que el Manchester United ha echado en falta en Old Trafford.
“Honestamente, creo que el United necesita a alguien capaz de tranquilizar a la directiva y, al mismo tiempo, transmitirle a la afición que el club está en buenas manos”, explicó Campbell. “Alguien que entienda el fútbol como Unai Emery en el Villa: eso es una posibilidad. Un perfil que ya ha demostrado su capacidad y que sabe manejar la presión de los grandes clubes”.
Este respaldo subraya un cambio en la percepción alrededor de Emery. Aunque su etapa en el Arsenal dejó sensaciones encontradas, sus éxitos posteriores —la conquista de la Europa League con el Villarreal y la profunda transformación del Aston Villa— han reafirmado su habilidad para estructurar equipos competitivos y gestionar escenarios de alta exigencia.
El sueño de Klopp y el factor abrasivo de Tuchel
Al analizar el panorama de posibles entrenadores, Campbell también puso sobre la mesa a dos pesos pesados del fútbol alemán: Jürgen Klopp y Thomas Tuchel. Reconoció que, en un escenario ideal, Klopp sería el encaje perfecto para el Manchester United, aunque admitió que la profunda conexión del exentrenador del Liverpool con Anfield hace que esa opción sea prácticamente imposible.
“Si Jürgen Klopp no hubiera pasado por el Liverpool, sería ideal para ellos, pero eso no va a suceder”, afirmó Campbell. “Tiene la personalidad, la experiencia y ya ha estado en ese nivel. Ese tipo de perfil”.
Descartada la opción de Klopp, Campbell centró su atención en Thomas Tuchel, otro nombre recurrente en las quinielas para el banquillo de Old Trafford. Si bien elogió su capacidad táctica, también advirtió que el exentrenador del Chelsea y del Bayern Múnich no llega sin controversia. “También puedo ver a Thomas Tuchel, pero a veces irrita a la gente”, apuntó. Aun así, dejó abierta la posibilidad de que ese carácter fuerte sea precisamente lo que el United necesita: “Quizá ese sea el tipo de entrenador que buscan. Tal vez no importe si sacude algunas plumas”.
- Getty Images Sport
La oportunidad de Carrick para repetir el efecto Solskjaer
Por ahora, el cargo le pertenece a Michael Carrick. El exmediocampista ha recibido la confianza para dirigir al equipo hasta el final de la temporada, una decisión que Campbell considera un “cambio” lógico y sensato respecto al régimen anterior. De hecho, el exdefensor traza un paralelismo claro entre el nombramiento de Carrick y la etapa interina de Ole Gunnar Solskjaer, y sugiere que el actual técnico tiene una oportunidad real de quedarse con el puesto de forma permanente si logra encadenar buenos resultados.
“Querían un cambio, una decisión acertada para probar algo distinto”, explicó Campbell. “Sabían lo que tenían con Solskjaer. A Carrick le darán margen para ver qué puede hacer. Si lo hace realmente bien, puede seguir ese mismo camino y quedarse un año más. Todo depende de los resultados”.
Solskjaer convirtió su etapa como interino en un contrato definitivo gracias a una racha sobresaliente, y Campbell cree que la directiva del United estaría dispuesta a repetir la fórmula si Carrick consigue estabilizar al equipo.
En última instancia, el diagnóstico de Campbell sobre la situación del Manchester United transmite una sensación de agotadora familiaridad. Describe al club como “atrapado en un bucle” de nombramientos y destituciones, incapaz de romper el ciclo que ha marcado la era posterior a Sir Alex Ferguson. También restó dramatismo a la salida de Ruben Amorim, al considerar que su continuidad se había vuelto “insostenible” mucho antes de su despido.
“Al final, la situación de Amorim era insostenible; solo era cuestión de tiempo”, sentenció Campbell. “No entiendo por qué la gente se sigue sorprendiendo por la magnitud del Manchester United”.
Anuncios