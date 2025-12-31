Ambos equipos se fueron al descanso empatados el martes por la noche, ya que Arsenal dominó pero no pudo encontrar el gol. Sin embargo, Arsenal rompió la resolución de los Villans poco después del reinicio, cuando el regresado Gabriel Magalhaes conectó el córner de Bukayo Saka después de que Emiliano Martínez había fallado en atrapar el centro alto del extremo en el área.

Martin Zubimendi luego duplicó la ventaja de los Gunners cuando el equipo del norte de Londres marcó dos veces en el espacio de cuatro minutos en la segunda mitad. Y los Gunners estaban con tres goles de ventaja con poco más de 20 minutos para el final gracias a Leandro Trossard antes de que Gabriel Jesus anotara su primer gol de liga en casi un año al salir del banco para marcar el cuarto de Arsenal.

Ollie Watkins añadió un tanto de consolación tardío para Villa, cuya racha ganadora terminó abruptamente en una contundente derrota por 4-1 en el Emirates. Al sonar el pitido final, se vio a Emery corriendo por el túnel sin dar la mano a Arteta, como es habitual entre los entrenadores al final de los partidos.