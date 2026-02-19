getty
Traducido por
Una organización benéfica contra el racismo acusa a José Mourinho de «manipular» a Vinicius Junior tras el caos de la Liga de Campeones
La postura provocativa del Especial
El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que los aficionados del Benfica lanzaran objetos al jugador del Madrid mientras celebraba su impresionante y decisivo gol en el 1-0 en Lisboa. Cuando el partido estaba a punto de reanudarse, el brasileño se abalanzó sobre el árbitro, alegando que Gianluca Prestianni, del Benfica, le había dirigido un comentario racista. El incidente provocó indignación en el campo y en las gradas, ya que los jugadores y entrenadores de ambos equipos reaccionaron mientras el público abucheaba.
Tras el partido, el entrenador del Benfica, Mourinho, acaparó la atención con unos comentarios que no hicieron más que avivar el debate, respaldando la postura de su club y poniendo en duda la idoneidad del comportamiento del delantero del Madrid durante el partido.
«Debería ser el momento loco del partido, un gol increíble en un buen partido... estos talentos son capaces de hacer estas cosas bonitas, pero, por desgracia, [Vinicius] no se conformó con marcar ese gol asombroso y luego se acabó el partido. Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa», declaró a Amazon.
Cuando se le preguntó si Vinicius había provocado activamente a la afición local y a la plantilla del Benfica, el exentrenador del Chelsea y del Madrid se mostró firme en su opinión. Mourinho añadió: «Sí, eso creo. Las palabras que intercambian Prestianni y Vinicius, quiero ser independiente. No voy a comentar nada al respecto».
Mourinho también reveló la naturaleza de su conversación con el jugador durante una pausa en el juego. Contó: «Le dije que cuando marcas un gol así, solo lo celebras y vuelves al campo. Y luego, cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante en la historia de este club era negra. Este club es todo menos racista, así que si en su mente era algo relacionado con eso, esto es el Benfica. Hay algo que no funciona, porque ocurre en todos los estadios. En todos los estadios en los que juega Vinicius ocurre algo. Siempre. Lo que digo es que fueron 50 minutos de buen fútbol, con millones de personas viéndolo en todo el mundo, un gol increíble, absolutamente increíble, y luego se acabó el partido».
- AFP
Kick It Out emite una respuesta mordaz
Los comentarios de Mourinho ya han suscitado críticas, al igual que el apoyo público del Benfica al argentino tras la polémica. Kick It Out arremetió contra el exentrenador del Chelsea y del Manchester United con una serie de contundentes declaraciones en las redes sociales, en las que condenaba la retórica del técnico por considerarla dañina y evasiva. La organización benéfica afirmó en X: «Cuando alguien denuncia un caso de discriminación en el fútbol, o en cualquier otro ámbito, lo primero es que se le escuche y se le haga sentir apoyado. Centrarse en la celebración del gol de Vinicius Jr. o en la historia del club, en lugar de reconocer la denuncia, es una forma de manipulación psicológica. Este enfoque no solo perjudica a la persona afectada, sino que también envía un mensaje erróneo a otras personas de todo el mundo que pueden haber vivido situaciones similares. Los líderes del fútbol tienen un papel crucial a la hora de establecer normas, y momentos como estos requieren un liderazgo responsable que refuerce el respeto, la inclusión y la responsabilidad. Esperamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de este incidente, con la correspondiente rendición de cuentas en función del resultado».
El Benfica y Prestianni defienden su terreno
A pesar de la indignación mundial, el Benfica ha decidido apoyar a Prestianni, acusado de llamar «mono» a Vinicius. El club ha publicado un comunicado oficial en el que afirma: «El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores
de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen a Eusébio como su mayor símbolo. El Sport Lisboa e Benfica reitera que apoya y cree plenamente en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los adversarios, a las instituciones y a los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador».
Prestianni también ha roto su silencio y ha recurrido a las redes sociales para negar las acusaciones y cuestionar por qué sus oponentes no reaccionaron de forma más agresiva si se había hecho tal comentario. Publicó en Instagram: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».
- Getty Images
La investigación de la UEFA se cierne sobre Lisboa
La situación sigue siendo increíblemente volátil, mientras la comunidad futbolística espera la intervención de los organismos reguladores para determinar los hechos de esa noche. La UEFA ya ha abierto una investigación completa sobre el incidente, y las pruebas, que van desde las imágenes de la retransmisión hasta los testimonios de los testigos, serán objeto de un intenso escrutinio. A medida que el debate sobre las provocaciones de los jugadores frente a los insultos racistas sigue polarizando la opinión pública, aumenta la presión sobre Mourinho y el Benfica para que den más que evasivas ante las graves acusaciones contra su conducta.
Anuncios