Una misión sumamente difícil: Güler pone a Mourinho en un aprieto

El mismo diario aseguró que Mourinho había pedido a la directiva del Real Madrid contar con jugadores en cada posición, lo que hace que la competencia por el puesto de organizador de juego se reduzca básicamente a Güler y Bellingham.
Si el centrocampista inglés recupera el nivel que mostró en su primera temporada, la tarea de Güler será extremadamente difícil, pero su rendimiento decayó en las dos temporadas siguientes, lo que abrió un debate sobre si merece o no seguir siendo titular al margen de su estado técnico.
Aun así, Bellingham sigue siendo una de las mayores estrellas del Real Madrid, además de que el club pagó más de 100 millones de euros por su fichaje en 2024, a lo que se suma su buen nivel durante el último Mundial, por lo que será el primer candidato a regresar al once titular en cuanto alcance su plena disponibilidad.
En cambio, las circunstancias actuales otorgan una clara ventaja a Güler, que la temporada pasada firmó sus mejores números con la camiseta del Real Madrid, tras marcar 6 goles y ofrecer 14 asistencias. Además, Bellingham no llegará al inicio de la temporada con la mejor forma física, lo que podría dar a Güler una verdadera oportunidad de conseguir minutos regulares durante las dos o tres primeras jornadas de Liga.
"As" concluyó: "Según su nivel actual, a Mourinho le resultará difícil prescindir de este 'cañón' por el momento, aunque encontrar el lugar más adecuado para él en la alineación del Real Madrid siga siendo uno de los principales dilemas del técnico portugués".
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