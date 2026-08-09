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Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Una misión sumamente difícil: Güler pone a Mourinho en un aprieto

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Ferencvaros vs Real Madrid
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A. Guler
J. Bellingham
J. Mourinho
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El astro turco da un vuelco a las cuentas

Arda Güler continúa reivindicándose como uno de los jugadores más destacados del Real Madrid durante la pretemporada, después de que el jugador turco mostrara su mejor versión ofensiva.

El Real Madrid prosigue sus preparativos para la temporada 2026-2027 con pasos tranquilos y firmes, tras empatar ante la Fiorentina en un partido que reveló dos caras diferentes del equipo, antes de imponerse al Ferencváros húngaro por 2-1 ayer sábado, en un encuentro en el que Güler siguió reafirmando su presencia.

  • El movimiento del ataque del Real Madrid

    Y a pesar de que no marcó ni asistió en ninguno de los dos goles del Real Madrid ante el equipo húngaro, el jugador turco estuvo presente en los detalles de ambos tantos. En el primer gol, ejecutó un córner largo que llegó a Ceria, quien a su vez la envió a Mario Rivas para que marcara el primer gol.

    Y en el segundo gol, Güler dirigió el balón con un toque inteligente con el que colocó a Federico Valverde en una posición ideal, antes de que el centrocampista uruguayo cediera el balón a Carlos Espí, que la alojó en las mallas.

    El impacto de Güler no se limitó a la creación de ocasiones, ya que desempeñó un papel importante en la activación del ataque del Real Madrid desde la posición de organizador del juego, un puesto que parece que José Mourinho le reserva durante la pretemporada, después de haber ofrecido en él actuaciones destacadas.

    Y con la entrada de Bernardo Silva, Güler se desplazó por un tiempo hacia la banda derecha, pero su posición natural en los planes de Mourinho parece situarse por detrás de los delanteros. Desde allí fue el más influyente en los movimientos del Real Madrid, ya que lanzó el primer balón peligroso del equipo, además de enviar un centro a Endrick que estuvo a punto de convertirse en gol, antes de probar suerte con otros tres disparos, algunos de los cuales terminaron fuera de la portería y otros chocaron con la defensa.

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    • Anuncios

  • ¿Un mérito lógico?

    Y según el diario "As", si la competición liguera arrancara mañana, sería difícil ignorar el derecho de Güler a estar en el once titular a la vista de su nivel actual, pero el jugador turco es consciente de que la competencia por los minutos de juego será más dura que nunca, en vista de los refuerzos que ha cerrado el Real Madrid durante el mercado de fichajes veraniego.

    La competencia crece en concreto en la banda derecha, con la presencia de Diomande como uno de los principales candidatos a ocuparla, junto a Brahim Díaz, que espera sus oportunidades, además de Rodrygo tras su regreso de la lesión.

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  • Bellingham frente a Güler: una misión muy complicada para el "cañón" del Real Madrid

    El mismo diario aseguró que Mourinho había pedido a la directiva del Real Madrid contar con jugadores en cada posición, lo que hace que la competencia por el puesto de organizador de juego se reduzca básicamente a Güler y Bellingham.

    Si el centrocampista inglés recupera el nivel que mostró en su primera temporada, la tarea de Güler será extremadamente difícil, pero su rendimiento decayó en las dos temporadas siguientes, lo que abrió un debate sobre si merece o no seguir siendo titular al margen de su estado técnico.

    Aun así, Bellingham sigue siendo una de las mayores estrellas del Real Madrid, además de que el club pagó más de 100 millones de euros por su fichaje en 2024, a lo que se suma su buen nivel durante el último Mundial, por lo que será el primer candidato a regresar al once titular en cuanto alcance su plena disponibilidad.

    En cambio, las circunstancias actuales otorgan una clara ventaja a Güler, que la temporada pasada firmó sus mejores números con la camiseta del Real Madrid, tras marcar 6 goles y ofrecer 14 asistencias. Además, Bellingham no llegará al inicio de la temporada con la mejor forma física, lo que podría dar a Güler una verdadera oportunidad de conseguir minutos regulares durante las dos o tres primeras jornadas de Liga.

    "As" concluyó: "Según su nivel actual, a Mourinho le resultará difícil prescindir de este 'cañón' por el momento, aunque encontrar el lugar más adecuado para él en la alineación del Real Madrid siga siendo uno de los principales dilemas del técnico portugués".

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