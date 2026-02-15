Getty Images Sport
«¡Una locura!»: se revelan los verdaderos pensamientos de los jugadores del Manchester United sobre Harry Maguire, ahora que el popular defensa se acerca al final de su contrato
Las estrellas del Manchester United esperan que Maguire se quede en Old Trafford.
Según informa The Sun, el vestuario del United ha «dejado clara» su opinión sobre Maguire y desea que el experimentado central permanezca en el club y firme un nuevo contrato, prolongando su estancia en Old Trafford más allá de 2026.
Se dice que los compañeros de Maguire en los Red Devils están «unidos en la opinión» de que el jugador debe permanecer en el club, valorando su contribución tanto dentro como fuera del campo y su papel como mentor de los jugadores más jóvenes en la línea defensiva.
El jugador de 32 años ha vivido una etapa turbulenta en Old Trafford desde su fichaje récord por 80 millones de libras (109 millones de dólares) procedente del Leicester City en 2019, que sigue siendo el traspaso más caro de la historia para un defensa. Sin embargo, ha experimentado una cierta resurgimiento en las últimas temporadas, liderando con el ejemplo en la defensa e incluso marcando goles inolvidables contra el Lyon, en los cuartos de final de la Europa League del año pasado, y contra el Liverpool en Anfield a principios de esta campaña.
«Sería una locura»: la opinión del equipo sobre el contrato de Maguire.
Una fuente reveló a The Sun los sentimientos del vestuario del United hacia Maguire: «Los jugadores piensan que sería una locura que no le ofrecieran un nuevo contrato.
Harry ha pasado por muchos altibajos en el United, pero ha superado todo eso y está jugando muy bien.
Es muy respetado en el vestuario y está transmitiendo muchos conocimientos a algunos de los jugadores más jóvenes, como Ayden Heaven y Leny Yoro.
«Todo el mundo le quiere y le respeta, y la mayoría de los jugadores quieren que el club le ofrezca un contrato».
La turbulenta trayectoria de Maguire en Old Trafford y el reciente resurgimiento de Carrick
Según se informa, Maguire tiene actualmente un salario de 190 000 libras esterlinas a la semana y es probable que cualquier nuevo contrato que se le ofrezca al jugador nacido en Sheffield suponga una reducción salarial significativa, posiblemente con un contrato con más bonificaciones relacionadas con el rendimiento.
Tras brillar con el Leicester y con Inglaterra en el Mundial de 2018, Maguire consiguió un traspaso récord al Old Trafford y, en un principio, tuvo éxito en sus primeras temporadas en el club. Nombrado capitán por Ole Gunnar Solskjaer en 2020, Erik ten Hag le despojó del cargo en 2023 y estuvo a punto de abandonar el club en varias ocasiones, en medio de las críticas y el escrutinio de los medios de comunicación.
Pero el regreso de Maguire a su mejor forma y su continua importancia entre bastidores han servido de ejemplo para los miembros menos experimentados de la plantilla. Recientemente, Maguire fue nombrado mejor jugador del partido en la victoria por 3-2 del United a domicilio ante el líder, el Arsenal, en la Premier League, y está formando una sólida pareja con Lisandro Martínez bajo las órdenes de Michael Carrick tras regresar recientemente de una lesión en el muslo.
Carrick dijo de Maguire tras su actuación contra el Manchester City, en su regreso al equipo por primera vez desde noviembre: «Creo que nos ha dado una base sólida con Licha [Martínez] y Harry. Sentí que era un partido para la experiencia y para saber cómo se siente. Era mucho pedirle a H [Maguire] y hay que darle crédito. Creo que a veces damos por sentado lo que hacen los jugadores, pero él ha jugado hoy y lo ha superado.
No voy a mentir, fue una apuesta un poco calculada en cuanto al tiempo que podría jugar y si podría superarlo, porque literalmente ha entrenado durante dos o tres días en unas ocho o nueve semanas, así que eso demuestra lo que realmente significa para él. Creo que estuvo fantástico. Entre él y Licha, estuvieron muy sólidos en la defensa y nos dieron la base sobre la que construir».
El futuro de Maguire se aclarará en los próximos meses.
En medio de los recientes informes que indican que Maguire tiene «cada vez más posibilidades» de conseguir un nuevo contrato en Old Trafford, su futuro se aclarará en los próximos meses, en un momento importante para su club al final de la temporada. Si el defensa consigue desempeñar un papel clave para ayudar a su equipo a clasificarse para la Liga de Campeones, tanto él como sus compañeros tendrán aún más motivos para que le ofrezcan un nuevo contrato.
