«¡Una locura!»: se revelan los verdaderos pensamientos de los jugadores del Manchester United sobre Harry Maguire, ahora que el popular defensa se acerca al final de su contrato

Según se informa, Maguire tiene actualmente un salario de 190 000 libras esterlinas a la semana y es probable que cualquier nuevo contrato que se le ofrezca al jugador nacido en Sheffield suponga una reducción salarial significativa, posiblemente con un contrato con más bonificaciones relacionadas con el rendimiento.

Tras brillar con el Leicester y con Inglaterra en el Mundial de 2018, Maguire consiguió un traspaso récord al Old Trafford y, en un principio, tuvo éxito en sus primeras temporadas en el club. Nombrado capitán por Ole Gunnar Solskjaer en 2020, Erik ten Hag le despojó del cargo en 2023 y estuvo a punto de abandonar el club en varias ocasiones, en medio de las críticas y el escrutinio de los medios de comunicación.

Pero el regreso de Maguire a su mejor forma y su continua importancia entre bastidores han servido de ejemplo para los miembros menos experimentados de la plantilla. Recientemente, Maguire fue nombrado mejor jugador del partido en la victoria por 3-2 del United a domicilio ante el líder, el Arsenal, en la Premier League, y está formando una sólida pareja con Lisandro Martínez bajo las órdenes de Michael Carrick tras regresar recientemente de una lesión en el muslo.

Carrick dijo de Maguire tras su actuación contra el Manchester City, en su regreso al equipo por primera vez desde noviembre: «Creo que nos ha dado una base sólida con Licha [Martínez] y Harry. Sentí que era un partido para la experiencia y para saber cómo se siente. Era mucho pedirle a H [Maguire] y hay que darle crédito. Creo que a veces damos por sentado lo que hacen los jugadores, pero él ha jugado hoy y lo ha superado.

No voy a mentir, fue una apuesta un poco calculada en cuanto al tiempo que podría jugar y si podría superarlo, porque literalmente ha entrenado durante dos o tres días en unas ocho o nueve semanas, así que eso demuestra lo que realmente significa para él. Creo que estuvo fantástico. Entre él y Licha, estuvieron muy sólidos en la defensa y nos dieron la base sobre la que construir».