Una joven promesa del Barcelona, fuera por 12 meses tras devastadora lesión

Los informes iniciales ya habían sugerido grave preocupación dentro del club, y el Barcelona ha confirmado ahora el diagnóstico devastador. Nomoko se sometió a una cirugía por una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, con daño adicional en ambos meniscos de la misma articulación. En un comunicado oficial, el club reveló que se espera que el tiempo de recuperación sea de alrededor de 12 meses, dejando a Nomoko fuera por el resto de la temporada y bien entrado el próximo.

