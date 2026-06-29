Una guerra encubierta en el Real Madrid... ¿Romperá Pérez la regla inquebrantable?

El Real Madrid inicia una nueva etapa este verano con el regreso del entrenador José Mourinho.
Además, Federico Valverde asume el liderazgo tras la salida de Dani Carvajal, lo que no convence al presidente Florentino Pérez.
El Real Madrid inicia una nueva etapa este verano con el regreso del entrenador José Mourinho.
Además, Federico Valverde asume el liderazgo tras la salida de Dani Carvajal, lo que no convence al presidente Florentino Pérez.
El brazalete de capitán del Real Madrid se asigna por antigüedad. Como Valverde, fichado en 2016 del Peñarol, es ahora el jugador con más años en el primer equipo, ha heredado el brazalete.
No obstante, este nombramiento llega tras su implicación en un incidente con Aurélien Tchouaméni, con quien llegó a las manos tras un entrenamiento en mayo.
El incidente costó una multa a Valverde y Chouameni, pero también reforzó las dudas sobre si el uruguayo debe ser capitán.
Los periodistas Alberto Perero y Santi Segurola, en Radio Onda Cero, aseguran que «las dudas del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el papel de Valverde dentro del equipo le han llevado a plantearse cambios en la estructura de mando».
En RadioEstadio Noche añadieron: «Tengo la sensación de que ahora mismo se debate el brazalete en Madrid. Florentino no está convencido de dárselo a Valverde».
Los últimos 12 meses han sido duros para Valverde. Se peleó con el exentrenador Xabi Alonso y, tras la temporada 2025-2026 sin títulos para el Real Madrid, fue muy criticado por afición y prensa.
Además, Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026, lo que incrementó la presión sobre él y lo involucró en un enfrentamiento con el seleccionador Marcelo Bielsa.
Necesita un buen inicio de temporada 2026-2027 para calmar las aguas.
Por ahora no hay indicios de que Pérez vaya a destituirlo como capitán.
En el debate se mencionó el deseo de Vinícius Júnior de ser capitán del Real Madrid, pero Segurola dudó de las cualidades del brasileño y de Kylian Mbappé para asumir ese rol.
Y añadió: «Lo dudo. No creo que Mbappé y Vinicius tengan la personalidad ni la profesionalidad necesarias para ser capitán del Real Madrid en sustitución de Valverde, aunque ambos tengan la edad adecuada».