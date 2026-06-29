Una guerra encubierta en el Real Madrid... ¿Romperá Pérez la regla inquebrantable?

Los últimos 12 meses han sido duros para Valverde. Se peleó con el exentrenador Xabi Alonso y, tras la temporada 2025-2026 sin títulos para el Real Madrid, fue muy criticado por afición y prensa.

Además, Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026, lo que incrementó la presión sobre él y lo involucró en un enfrentamiento con el seleccionador Marcelo Bielsa.

Necesita un buen inicio de temporada 2026-2027 para calmar las aguas.

Por ahora no hay indicios de que Pérez vaya a destituirlo como capitán.