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Una estrella del Barcelona se resigna a la idea de marcharse

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
M. Casado
España

Un jugador del Blaugrana cambia de opinión

El Barcelona se prepara para un verano repleto de movimientos en el mercado de fichajes, en el que el director deportivo Deco y su equipo tienen por delante una ardua tarea con nombres destacados como João Cancelo, Rashford y Marc Casado.

A diferencia de los últimos meses, parece que uno de ellos ha empezado a cambiar de opinión sobre su futuro en el club catalán, después de que anteriormente se mantuviera firme en su decisión de quedarse y rechazara todas las ofertas que le llegaron... Se trata de la joven estrella Marc Casado.

  • Un giro impactante... Comentarios fugaces

    La situación de Casado en el Barcelona ha dado un giro radical: en menos de un año ha pasado de ser un titular indiscutible en la alineación del técnico alemán Hansi Flick a convertirse en un suplente que apenas disfruta de minutos.

    El centrocampista del Barcelona ha disputado 1276 minutos en 29 partidos hasta la fecha, siendo titular en 14 y saliendo desde el banquillo en 15.

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    Y aunque la temporada pasada se ganó un puesto fijo en el centro del campo, e incluso fue convocado para la selección española dirigida por Luis de la Fuente, el regreso de Marc Bernat tras su lesión le cerró las puertas por completo, llegando incluso a ser utilizado como lateral izquierdo en la Copa del Rey.

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  • La pérdida de la esperanza... Casado rompe con su costumbre

    Casado es uno de los canteranos de La Masía y siempre ha demostrado un gran amor por el escudo del Barcelona. Precisamente eso fue lo que le llevó la temporada pasada a rechazar ofertas del Chelsea y del Wolverhampton, prefiriendo quedarse en el club en el que se formó para luchar por su puesto. Pero, tras varios meses, parece que el jugador ha dicho «basta».

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    Según ha publicado el diario «Sport», «Casado ha decidido escuchar las ofertas que le lleguen este verano».

    Por primera vez se ha mostrado abierto a la idea de marcharse, y este cambio de decisión se produce poco después de haber firmado con el famoso agente Jorge Mendes.

  • Una ganancia esperada... El valor de Casado

    El periódico señaló que «el Barcelona solo vendería a Casado si recibiera una buena oferta», y añadió: «Sin embargo, el club catalán considera que podría obtener un gran beneficio económico con la venta del jugador, que no le ha costado nada al club, ya que es un producto de la cantera».

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    Y confirmó: «El precio de Marc Casado podría alcanzar los 20 millones de euros, aunque su valor podría bajar debido a su escasa participación en los partidos últimamente».

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