Una estrella del Barcelona se resigna a la idea de marcharse

El Barcelona se prepara para un verano repleto de movimientos en el mercado de fichajes, en el que el director deportivo Deco y su equipo tienen por delante una ardua tarea con nombres destacados como João Cancelo, Rashford y Marc Casado.
A diferencia de los últimos meses, parece que uno de ellos ha empezado a cambiar de opinión sobre su futuro en el club catalán, después de que anteriormente se mantuviera firme en su decisión de quedarse y rechazara todas las ofertas que le llegaron... Se trata de la joven estrella Marc Casado.