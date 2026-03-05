Getty Images Sport
Una estadística sorprendente muestra que el Arsenal tardó más de TREINTA MINUTOS en reanudar el juego en su victoria sobre el Brighton
Se revelan las impresionantes estadísticas del reinicio del Arsenal
De hecho, según las estadísticas de Opta, el Arsenal tardó un total acumulado de 30 minutos y 51 segundos en reanudar el juego contra el Brighton. Esta notable cifra representa el mayor tiempo total dedicado a las reanudaciones en cualquier partido de la Premier League esta temporada. Para ponerlo en perspectiva, aproximadamente un tercio de los noventa minutos tradicionales del partido se consumió únicamente en el tiempo que tardaron los londinenses del norte en volver a poner el balón en juego. Los retrasos se distribuyeron meticulosamente entre varias situaciones de balón parado, con los Gunners gestionando intensamente el reloj en los córners, saques de puerta, saques de banda y tiros libres. Al ralentizar deliberadamente estas transiciones rutinarias, el Arsenal rompió eficazmente el ritmo del partido, sofocando el impulso del Brighton y frustrando al público local en el Amex.
Hurzeler critica las artes oscuras de los Gunners
«Creo que solo ha habido un equipo que ha intentado jugar al fútbol hoy... Nunca seré ese tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera. Quiero hacerlo bien. Quiero que mis jugadores sigan mejorando, sigan jugando al fútbol en el campo», se quejó el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, tras el pitido final. El técnico de los Seagulls se mostró exasperado por la conducta táctica del líder de la liga, afirmando que su equipo era el único interesado en jugar un partido limpio, mientras los visitantes agotaban el tiempo.
El técnico de 33 años no se contuvo en su valoración de la dependencia del fútbol moderno de las pausas, afirmando: «Al final, por supuesto, todos los equipos gestionan y pierden tiempo, pero creo que tiene que haber un límite, y ese límite lo tiene que establecer la Premier League. El límite lo tienen que establecer los árbitros, pero en este momento hacen lo que quieren. Si ahora preguntara a todos los presentes si realmente han disfrutado de este partido de fútbol, estoy seguro de que quizá uno levantaría la mano porque es un gran aficionado del Arsenal, pero, aparte de eso, no hay posibilidad alguna».
¿Es el Arsenal realmente el peor infractor?
Los londinenses del norte parecían dar prioridad a la gestión del juego, ya que los datos sugieren que el Arsenal tardaba una media de 31,4 segundos en volver a poner el balón en juego tras saques de esquina, saques de puerta, saques de banda y tiros libres. Sin embargo, a pesar de la indignación de Hurzeler, un análisis más profundo de las cifras revela una historia ligeramente diferente sobre el estado del fútbol moderno. Según Opta, aunque 31,4 segundos por reanudación es mucho tiempo, no es en absoluto una anomalía. De hecho, en lo que va de la temporada 2025-26, se han dado 195 casos en los que un equipo ha tardado más que esta media en reanudar el juego en un partido de la Premier League.
Arteta hace caso omiso de los rumores.
La tensión no terminó en el campo, ya que Arteta se enfrentó a la dura valoración de Hurzeler durante la rueda de prensa posterior al partido. Cuando le dijeron que su homólogo consideraba que el Arsenal estaba «haciendo sus propias reglas» y manipulando el desarrollo del partido, el español se apresuró a descartar las quejas como un tema recurrente cada vez que se enfrentan estos dos equipos.
«¡Qué sorpresa! No. Solo hay que volver a los partidos anteriores y se encontrarán muchos comentarios como este, siempre por su parte», respondió Arteta con desdén. El entrenador del Arsenal no pareció molesto por las críticas, sino que se centró en un resultado que situó a su equipo siete puntos por delante en la cima de la tabla, a pesar de que el Brighton dominó el recuento de tiros con 13 intentos frente a los cuatro del Arsenal a lo largo de los 90 minutos.
Aunque el debate sobre las «artes oscuras» y la pérdida de tiempo en la era moderna de la Premier League sin duda continuará, los Gunners no se disculpan por sus métodos. Mientras las tácticas den resultados, el Arsenal seguirá centrado en la lucha por el título, dejando las quejas para la oposición.
