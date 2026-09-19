José Mourinho afronta su primera prueba real en la gestión de asuntos delicados desde su regreso al Real Madrid, con la cercanía del derbi de la capital ante el Atlético de Madrid, este domingo, en un partido en el que no se ha aclarado por completo el once inicial de ambos equipos.

En el Real Madrid, las miradas se centran en las opciones de Mourinho en el centro del campo y en el ataque, después de que Yan Diomandé se impusiera con fuerza en el último período, lo que abre la puerta a la posibilidad de que el "Special One" tome su primera gran decisión de esta temporada, al alinear a su estrella marfileña como titular a costa de Vinícius Junior.

El programa "El Larguero" de la Cadena SER analizó las decisiones que se esperan de Mourinho y su capacidad de mantener a la estrella brasileña en el banquillo ante el descenso de su nivel durante el último período.