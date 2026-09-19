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Traducido por

"Una decisión que nadie le perdonará": Vinicius pone a Mourinho ante su primera gran prueba

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Vinicius Junior
K. Mbappe
Y. Diomande
España
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Brasil
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Côte d’Ivoire

Dudas antes del derbi de Madrid

José Mourinho afronta su primera prueba real en la gestión de asuntos delicados desde su regreso al Real Madrid, con la cercanía del derbi de la capital ante el Atlético de Madrid, este domingo, en un partido en el que no se ha aclarado por completo el once inicial de ambos equipos.

En el Real Madrid, las miradas se centran en las opciones de Mourinho en el centro del campo y en el ataque, después de que Yan Diomandé se impusiera con fuerza en el último período, lo que abre la puerta a la posibilidad de que el "Special One" tome su primera gran decisión de esta temporada, al alinear a su estrella marfileña como titular a costa de Vinícius Junior.

El programa "El Larguero" de la Cadena SER analizó las decisiones que se esperan de Mourinho y su capacidad de mantener a la estrella brasileña en el banquillo ante el descenso de su nivel durante el último período.

  • Las dudas sobre Vinicius y las secuelas del derbi: "En el Real Madrid no existen las escalas de grises"

    Esta pregunta fue el eje del debate del célebre programa, donde se abordaron las últimas decisiones de Mourinho y la posibilidad de que mantenga en el banquillo a Vinicius, que atraviesa una etapa difícil.

    El periodista Julio Pulido intervino en el debate afirmando: "En el contexto del Real Madrid, habrá ruido pase lo que pase. Es decir, si el Real Madrid gana, habrá un ruido positivo de quienes quieren ver a un Real Madrid diferente al de los años anteriores. La victoria puede reforzar esa idea".

    Pero, por otro lado, podría haber un ruido negativo si no ofrece un buen partido, según Pulido, que añadió: "... todavía hay quienes tienen dudas sobre el Real Madrid de Mourinho. Una derrota ante el Atlético de Madrid haría que ese ruido aumentara. Pero, en el Real Madrid siempre hay ruido. A veces de forma excesivamente positiva y a veces también demasiado negativa. En el Real Madrid no hay grados de gris".

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  • Diomandé presiona con fuerza

    Mientras tanto, el periodista de la Cadena SER Javier Herráez señaló que todos los focos estarán puestos sobre Vinicius, al afirmar: "... el que necesita hacer un buen partido es Vinicius", ya que en varios encuentros ha estado lejos de su mejor nivel y las dudas en torno a él van en aumento.

    Y añadió Herráez: "... esto no es una opinión, sino información. Necesita un buen partido. Ganó dos veces la Champions League, es una estrella del equipo, pero han pasado dos años desde entonces. Necesita un buen partido esta temporada porque está a un nivel inferior al que se espera de él, y ahora está Diomandé, que fue fichado por algo. Y le está presionando".

  • Una decisión que muchos no le perdonarán: ¡el difícil examen de Mourinho!

    El presentador del programa, Manu Carreño, intervino para decir que José Mourinho fue devuelto al Real Madrid precisamente para gestionar este tipo de asuntos.

    Y afirmó: "La afición no va a aceptar que Vinicius y Mbappé jueguen por decreto obligatorio (por parte del presidente del club). Eso es lo que creo que muchos no le van a perdonar, porque Mourinho vino precisamente a tomar decisiones de este tipo. Si Vinicius no está bien, debe sentarse en el banquillo, algo que parecía que algunos entrenadores anteriores eran rehenes suyos. Por tanto, muchos aficionados del Real Madrid esperan que, si Vinicius no está en el nivel requerido, no hay problema, pero debe sentarlo".

    Y concluyó Carreño: "Creo que si hay alguien capaz de hacer eso, ese es Mourinho. Muchos aficionados del Real Madrid se sentirán decepcionados con Mourinho si Vinicius y Mbappé juegan estén en buen o mal nivel, especialmente Vini, del que no sé por qué jugó todos los partidos".

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